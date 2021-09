Nicolás Correa S A : Le Groupe Correa participe au salon EMO 2021

Correa présentera sa nouvelle fraiseuse AXIA et un système d´alésage breveté mondialement

Le Groupe Correa exposera ses dernières innovations au salon EMO 2021 de Milan, l´événement international le plus important du secteur de la machine-outil en 2021. Au salon EMO, Nicolás Correa présentera la nouvelle fraiseuse à montant mobile AXIA et la technologie d´alésage récemment brevetée.

Récompensée par l´iF Gold Award pour sa conception innovante, l´AXIA-70 combine un système mécanique novateur de compensation de la chute et de guidage du bèlier pour offrir une machine thermo-symétrique à forte capacité d´ébauche. Le modèle présenté une course verticale de 3 000 mm, longitudinale de 7 000 mm et transversale de 1 750 mm. Elle est également équipée d´une tête universelle mécanique à 6 000 tr/min et d´une table rotative ; une configuration qui offre une grande flexibilité et une productivité élevée.

Le nouveau système d´alésage pour la fraiseuse MAGNA, breveté par Nicolás Correa, combine les avantages d´une fraiseuse, vitesse, précision et flexibilité, avec ceux d´une aléseuse, rigidité avec couple et puissance élevés. Le moteur d´alésage à entraînement direct permet de travailler à 90 kW et 3 438 Nm avec la barre d´alésage BM-180, qui a un diamètre de 180 mm et une course W de 1 000 mm. Il permet également le changement automatique de tête pour interchanger la BM-180 avec d´autres têtes pour une grande flexibilité et une productivité maximale.

Promue par l´association européenne de l´industrie de la machine-outil (CECIMO), l´EMO 2021, qui se tiendra au centre d´exposition Fiera Milano du 4 au 9 octobre, est un événement international de référence qui présente les derniers développements en matière de technologie d´usinage et de systèmes d´automatisation pour les secteurs les plus avancés de l´industrie.

Pour découvrir les dernières nouveautés, venez nous rendre visite au Hall 3 Stand E02 F01