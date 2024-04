Nicolet Bankshares, Inc. est la société holding bancaire de Nicolet National Bank (la Banque), une banque de proximité à service complet offrant des services allant de la banque commerciale, agricole et de consommation à la gestion de patrimoine et aux services de plans de retraite. La Banque possède des succursales dans le Wisconsin, le Michigan et le Minnesota. La société offre une variété de prêts, de dépôts et de services connexes aux entreprises, y compris des chèques d'entreprise et d'autres produits de dépôt d'entreprise, des services de gestion de trésorerie, des services bancaires internationaux, ainsi que des services de plans de retraite. Elle propose divers produits et services bancaires aux consommateurs, notamment des prêts hypothécaires résidentiels et des refinancements hypothécaires, des prêts et des lignes de crédit sur fonds propres, des prêts à la construction résidentielle, des coffres-forts et des services de courtage, de fiducie et de fiduciaire pour les particuliers. La société fournit ses produits et services par l'intermédiaire d'environ 56 agences bancaires, de services bancaires en ligne, de services bancaires mobiles et d'un site web interactif.

Secteur Banques