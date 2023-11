Nicolet Bankshares, Inc. est une société de portefeuille bancaire. Elle mène ses activités par le biais de sa filiale, Nicolet National Bank (la Banque), qui est une banque commerciale. Ses activités comprennent l'octroi de prêts et la collecte de dépôts, ainsi que des produits et services bancaires auxiliaires, aux entreprises et aux particuliers des communautés qu'elle dessert, et le soutien opérationnel nécessaire pour fournir, financer et gérer ces produits et services bancaires. En outre, elle propose des services de fiducie, de courtage et d'autres services de gestion des investissements, principalement pour les particuliers, et des services de plans de retraite pour les entreprises. Elle offre des chèques d'entreprise et d'autres produits de dépôt d'entreprise et des services de gestion de trésorerie, des services bancaires internationaux, des prêts aux entreprises, des lignes de crédit, des financements immobiliers commerciaux, des prêts à la construction, des prêts à l'immobilier ou à la production agricole, et des lettres de crédit, ainsi que des services de plans de retraite. Elle propose également le paiement automatisé de factures, des dépôts bancaires mobiles et l'accès aux comptes.

Secteur Banques