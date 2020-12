Nicox S A : a levé 15 millions d'euros

Nicox a réalisé une levée de fonds par placement privé par émission de 3 529 565 actions ordinaires nouvelles représentant un produit brut de 15 millions d'euros. La trésorerie pré-existante de la société permet d'achever tant l'étude de phase 3 Mont Blanc pour le NCX 470 que l'étude de phase 2b Mississippi pour le NCX 4251. Le produit de cette émission étendra ses capacités de financement au-delà des points d'inflexion clé.



Le principal actionnaire de Nicox, HBM Healthcare Investments, un fonds d'investissement de premier plan dans le domaine de la santé coté en bourse, a participé à cette levée de fonds aux côtés de nouveaux investisseurs institutionnels basés aux Etats-Unis et en Europe.



Au 30 novembre 2020, Nicox disposait d'une trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'instruments financiers pour un montant de 39 millions d'euros (en excluant le produit de la présente levée de fonds) et avait une dette financière de 18,7 millions.