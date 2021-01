Nicox S A : prévoit une augmentation régulière du chiffre d'affaires

Nicox recule de 0,58% à 4,3 euros après la présentation de son bilan 2020 et de ses prévisions. La biotech s'attend cette année à ce que des étapes significatives soient franchies. Elle prévoit notamment les résultats des études cliniques à un stade avancé pour ses principaux candidats médicaments NCX 470 (glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire) et NCX 4251 (blépharite).



Avec l'avantage que représente les revenus générés par les deux produits commercialisés aux Etats-Unis et licenciés sur d'autres marchés, Nicox prévoit une augmentation régulière du chiffre d'affaires pour les années à venir pour soutenir sa croissance.