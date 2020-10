Nicox : Sélection d’un candidat au développement dans une nouvelle classe de composés modulés par le NO réduisant la pression intraoculaire (PIO) 

Nicox étend son portefeuille avec un troisième programme novateur

La nouvelle classe de composés combine deux mécanismes cellulaires convergents visant à obtenir un contrôle efficace et durable de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome

Des données précédemment publiées1,2 démontrent le potentiel de cette nouvelle classe pour la réduction de la PIO

23 octobre 2020 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris: FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui avoir sélectionné un nouveau candidat au développement, le NCX 1728, issu de son programme de recherche de composés brevetés axé sur des composés modulés par l’oxyde nitrique (NO) réduisant la PIO. Un analogue de cette molécule a démontré1 des résultats positifs chez des primates non humains présentant une hypertension oculaire en comparaison avec le travoprost 0,1%, un analogue de prostaglandine. Les analogues de prostaglandines sont le traitement standard pour la réduction de la PIO.



Nicox détient les droits exclusifs mondiaux du NCX 1728. Une optimisation complémentaire des formulations ophtalmiques sera effectuée avant d’initier les tests formels préalables nécessaires au dépôt d’un dossier d’Investigational New Drug (IND).



Michele Garufi, Président Directeur Général de Nicox, a commenté : “Nous sommes très fiers d’annoncer la sélection de ce nouveau candidat médicament, le NCX 1728, qui est maintenant notre troisième programme de développement interne. Le NCX 1728 est la première molécule d’une nouvelle classe combinant les effets cliniquement prouvés de l’oxyde nitrique avec l’inhibition de la phosphodiestérase-5, dont l’action sur l’amélioration de l’efficacité et de la durée des effets modulés par l’oxyde nitrique a été démontrée.”



Le NCX 1728 est une invention des laboratoires de recherche de Nicox à Bresso (Milan, Italie). Ce composé est issu de la plateforme de recherche de composés donneurs de NO brevetés qui a permis à Nicox de développer une position de leader scientifique et stratégique dans l’application thérapeutique des composés donneurs de NO.



Composés modulés par le NO réduisant la PIO



Il a été prouvé que le NO joue un rôle clé dans la régulation de la PIO et peut être lié à d’autres agents pharmaceutiques, comme c’est le cas avec le principal candidat médicament en développement de Nicox, le NCX 470, un analogue de prostaglandine donneur de NO de seconde génération, ainsi qu’avec le produit de première génération, VYZULTA® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%. VYZULTA fait l’objet d’un accord de concession de licence exclusif avec Bausch + Lomb et est commercialisé aux Etats-Unis et au Canada. L’effet du NO sur la réduction de la PIO pourrait être intensifié ou prolongé par les inhibiteurs de la phosphodiestérase-5 (PDE-5), qui inhibent la dégradation de la guanosine monophosphate cyclique (cGMP), un messager intracellulaire clé qui est produit suite à la stimulation par le NO.



Le NCX 1728 est le premier composé d’une nouvelle classe dans laquelle les effets modulés par le NO sont renforcés par l'action concomitante de l'inhibition de la PDE-5 dans la même molécule. Des données sur cette classe présentées 2 à la réunion annuelle 2019 de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO 2019) montrent des changements statistiquement significatifs de la PIO en comparaison avec le placébo chez des primates non humains présentant une hypertension oculaire induite par laser. Des données supplémentaires récemment publiées 1 démontrent qu’une molécule de cette classe produit une réduction de la PIO similaire au travoprost, mais avec un début d’action plus rapide.



Nicox met fin à sa collaboration de recherche avec Novaliq GmbH portant sur leur technologie non aqueuse EyeSol® suite à la sélection du NCX 1728 qui sera développé en utilisant une formulation interne brevetée.



Références Impagnatiello F., Navratil T., Toris C.B., Bergamini M.V.W., et al., Intraocular pressure (IOP) reduction elicited with NCX 1741, a dual acting nitric oxide (NO) and phosphodiesterase type-5 (PDE5) inhibitor or travoprost in a non-human primate model of ocular hypertension and glaucoma (paper presentation) Investigative Ophthalmology & Visual Science 2020, Vol.61, 2786 Impagnatiello F., Bastia E., Toris CB et al., NCX 1741, a novel NO-donating derivative of the phosphodiesterase-5 inhibitor avanafil, reduces IOP in models of ocular hypertension and glaucoma”, Impagnatiello F., Bastia E., Toris C., Fan S., Brambilla S., Galli C., Almirante N., Bergamini M.V.W. Investigative Ophthalmology & Visual Science 2019, Vol.60,