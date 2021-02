Nicox : accord de co-promotion pour Zerviate aux Etats-Unis

Nicox annonce que son partenaire licencié exclusif aux Etats-Unis, Eyevance Pharmaceuticals, a conclu un partenariat avec Hikma Pharmaceuticals pour co-promouvoir Zerviate indiqué pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.



Hikma sera responsable de la promotion auprès de professionnels de santé américains non spécialistes du domaine de la santé oculaire. Toutes les ventes continueront d'être enregistrées par Eyevance et génèreront des redevances pour Nicox.



Eyevance continuera quant à lui de promouvoir Zerviate aux États-Unis auprès des professionnels de santé oculaire, ophtalmologistes et optométristes. Pour mémoire, le produit est sur le marché américain depuis mars 2020.



