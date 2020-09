Nicox : autorisation d'une étude clinique en Chine

22/09/2020 | 10:03

Nicox a annoncé mardi que son partenaire Ocumension Therapeutics avait reçu l'approbation des autorités chinoises pour le lancement d'une étude clinique de phase 3 sur la solution ophtalmique Zerviate dans le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.



Développé par Nicox à partir du principe actif de l'antihistaminique Zyretc, Zerviate fait l'objet d'un accord de concession exclusif avec Ocumension Therapeutics pour le marché chinois et la majorité des marchés d'Asie du Sud-Est.



La molécule fait déjà l'objet d'accords de concession de licence exclusifs aux Etats-Unis, en Corée du Sud et dans les Etats Arabes du Golfe.



Le démarrage de l'étude de phase 3 est attendu au quatrième trimestre 2020.



