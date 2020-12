Nicox : placement privé de 3,53 millions d'actions nouvelles

Nicox annonce une levée de fonds réalisée par placement privé de 3.529.565 actions ordinaires nouvelles représentant un produit brut de 15 millions d'euros, qui 'étendra les capacités de financement de la société au-delà des points d'inflexion clé'.



Son principal actionnaire, HBM Healthcare Investments, fonds d'investissement de premier plan dans le domaine de la santé coté en bourse, a participé à cette levée de fonds aux côtés de nouveaux investisseurs institutionnels basés aux Etats-Unis et en Europe.



Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris et leur règlement-livraison est prévu le 8 décembre. Cette levée de fonds n'a pas fait l'objet d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.



