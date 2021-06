Nicox a annoncé que plus de 200 patients ont été randomisés dans l'étude clinique de phase 2b Mississippi pour le NCX 4251 dans la blépharite, ce qui correspond à l'objectif pré-défini. Les premiers résultats de cette étude sont actuellement attendus en septembre 2021.



“La blépharite est une maladie oculaire très répandue dont souffrent des millions de patients. Il existe un important besoin médical d'un traitement efficace pour cette maladie pour laquelle l'exacerbation des signes et symptômes est fréquente.” a déclaré le Dr. José Boyer, Interim Head of R&D de Nicox.



“L'achèvement du recrutement des patients de l'étude Mississippi dans les délais prévus, malgré la pandémie, montre la force et l'engagement de notre équipe clinique, des investigateurs et du prestataire qui conduit l'étude. Nous attendons avec impatience, d'ici quelques mois, les résultats de cette étude qui détermineront la préparation des prochaines étapes du développement de cet actif.”





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.