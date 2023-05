Nicox : AGO June 2023 – Report from the Board of Directors on the Corporate Governance (in French)

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL 2022 DU 28 AVRIL 2023

PARTIE 2 - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Ce rapport a été établi par le Président du Conseil d'administration et approuvé par le Conseil d'administration le 28 avril 2023.

En matière de gouvernement d'entreprise, la Société se réfère aux recommandations du « Code de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites » MiddleNext (ci-après le « Code MiddleNext»), disponible sur le site Internet www.middlenext.com.

3. Le gouvernement d'entreprise

3.1. Composition et conditions de préparation

3.1.1.Direction générale

Le Conseil d'administration a décidé lors de sa séance du 13 mai 2022 de dissocier les fonctions de direction générale de la Société et de présidence du Conseil d'administration. La gestion et la direction de la Société est ainsi assurée par un Directeur Général. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration et notamment des limitations prévues par le règlement intérieur du Conseil d'administration de la Société.

Biographie du Directeur Général

Andreas Segerros a été nommé Directeur Général à effet du 1er juin 2022 par le Conseil d'administration lors de sa séance du 13 mai 2022. Son mandat à la même durée que celui du Président, comme l'exige la loi, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Andreas Segerros - Directeur Général - a consacré la majeure partie de sa carrière à l'industrie pharmaceutique mondiale, exerçant des postes de direction, notamment en R&D, marketing et développement commercial aux États-Unis, en Europe et au Japon, en particulier au sein de Pharmacia, Pharmacia & Upjohn et Ferring, principalement dans la pharmacie spécialisée et particulièrement dans l'ophtalmologie. En qualité de responsable mondial de l'ophtalmologie pharmaceutique chez Pharmacia, Andreas Segerros a lancé XALATAN (latanoprost) qui est devenu le premier médicament ophtalmique générant un milliard de dollars. Ses fonctions d'associé du groupe scandinave Sunstone Capital et de co-fondateur d'Eir Ventures lui ont apporté une expérience en capital-risque. Il a réalisé de nombreux investissements dans des entreprises prospères en Europe et aux États-Unis. Il est titulaire d'une maîtrise en chimie organique de l'Institut royal de technologie de Stockholm, en Suède, et d'un MBA en financement international de l'université d'Uppsala, en Suède.

Michele Garufi a exercé les fonctions de Président Directeur Général jusqu'au 31 mai 2022, date à laquelle le Conseil d'administration a mis fin à ses fonctions.

3.1.2.Composition du Conseil d'Administration

L'administration de Nicox SA est confiée à un Conseil d'administration qui comprend 6 membres qui ont tous été considérés indépendants par référence aux critères figurant dans le Code MiddleNext, étant