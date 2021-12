Nicox : Doug Hubatsch, nouveau Chief Scientific Officer, dirigera le développement clinique et non-clinique

13 décembre 2021 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris: FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui le recrutement de Doug Hubatsch, pour diriger les activités de développement clinique et non clinique de Nicox. En tant que Chief Scientific Officer, Doug Hubatsch mettra en œuvre la stratégie de recherche et de développement du Groupe. Il sera membre du comité de direction de Nicox et reportera à Michele Garufi, Président Directeur Général. Il sera basé à Durham, en Caroline du Nord, Etats-Unis, au sein de la filiale américaine de Nicox, Nicox Ophthalmics Inc.







“Doug sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie de développement futur de l'ensemble des actifs de notre pipeline. Il apporte à Nicox une grande expérience dans les sciences de la vie, axée sur l'ophtalmologie ces quatorze dernières années, notamment pour le développement clinique à un stade avancé, le pré-marketing et la commercialisation des produits. Doug s’est récemment spécialisé dans le glaucome et les maladies de la surface oculaire. Il a interagi avec succès avec la FDA américaine pour un certain nombre de produits thérapeutiques et son expertise dans le développement clinique à un stade avancé et des affaires médicales sera essentielle à Nicox pour préparer le potentiel lancement commercial du NCX 470. De plus, la vaste expérience scientifique et la formation multidisciplinaire de Doug sont des atouts majeurs pour Nicox.” a déclaré Michele Garufi, Président Directeur Général de Nicox.







Avant de rejoindre Nicox, Doug Hubatsch a occupé chez Novartis Pharmaceuticals la fonction de Global Medical Head for Ocular Surface Disease and Digital Medicines au sein du département Global Medical Affairs. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans la recherche axée sur la découverte, le développement et les affaires médicales chez Novartis, Alcon, Roche et AstraZeneca, il a participé au lancement de plus de 10 produits au cours de sa carrière, dont Simbrinza (Alcon) pour le glaucome et Xiidra (Novartis) pour la sécheresse oculaire.



“Le pipeline de Nicox a un fort potentiel dans deux domaines clé sur lesquels je me suis concentré récemment, le glaucome et les maladies de la surface oculaire, qui comprennent la blépharite et la sécheresse oculaire. Je suis impatient d’apporter mon expérience pour le développement du portefeuille de candidats médicaments de Nicox et de collaborer avec l'équipe de R&D internationale expérimentée de Nicox.” a commenté Doug Hubatsch.