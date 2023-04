Nicox : Lettre aux Actionnaires

Etapes récemment accomplies et à venir

* MOA = mechanism of action

1. The topline results date of 2025 for the Denali trial is based on projections of increased recruitment which take notably into account the lifting of COVID-19 restrictions in China

Résumé financier 20221

Trésorerie €27,7 millions Chiffre d'affaires net 2022 €3,3 millions (redevances nettes exclusivement ) Dette à long terme2 €24,7 millions Horizon de liquidité3 2ème trimestre 2024 Nombre d'actions en circulation4 50,1 millions

Les procédures d'audit ont été effectuées. Le rapport de certification n'est pas encore émis. Inclut €18,7 millions de financement obligataire accordé par Kreos Capital en janvier 2019, €1,8 millions de prêts garantis par l'Etat accordés en août 2020 dans

le contexte de la pandémie de COVID-19 et €4,2 millions de valeur actuelle attribuée à l'option de vente accordée dans le cadre de la levée de fonds réalisée en novembre 2022. Dans le cas d'une opération de fusion par absorption, d'une fusion par création d'une nouvelle société, d'une scission ou d'un changement de contrôle au sens de l'article L.233-3 I du Code de commerce dont la rémunération serait constituée d'actions Nicox d'une valeur inférieure à €1,70, (prix d'exercice des bons de souscription), Armistice peut demander à Nicox d'acheter à leur valeur Black Scholes (selon des modalités prédéfinies) les bons de souscription qui leurs ont été accordés.

Exclusivement sur la base du développement du NCX 470. Nombre d'actions existantes en circulation au 20 mars 2023.

