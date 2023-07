Nicox : Potentiel chiffre d'affaires net mondial annuel du NCX 470 estimé à plus de 300 millions de dollars

Profil thérapeutique du NCX 470 reçu positivementpar des professionnels de la vue aux Etats-Unis dans une étude de marché réalisée par une agence spécialisée indépendante de premier plan



Lespotentielles ventes nettes mondiales annuelles du NCX 470 pourraient atteindre au moins 300 millions de dollars dans les huit années à compter des lancements commerciaux aux États-Unis et en Chine



Nicox recherche des partenariats commerciaux aux Etats-Unis et au Japon pour le NCX 470 10 juillet 2023 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, communique aujourd’hui sur une étude de marché aux Etats-Unis visant à évaluer le potentiel commercial du NCX 470, un bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO), en développement pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire et donne une estimation de ses potentielles ventes nettes mondiales annuelles.







“Une agence indépendantede premier plana conduit, à la demande de Nicox, une étude de marché aux États-Unis qui a confirmé l'intérêt des ophtalmologistes et des optométristes pour la potentielle utilisation du NCX 470 comme option thérapeutique pour les patients qui n'atteignent pas leur pression intraoculaire cible. L’étude de marché a également fourni des analyses pour nourrir notre stratégie relativeau prix de vente et au remboursement, qui ont été prises en compte pour notre évaluation dechiffre d’affaires potentiel.” a déclaréAndreas Segerros, Directeur Généralde Nicox. “Sur la base des données de cette étude de marché, d’informations fournies par OcumensionTherapeutics, notre partenaire en Chine et en Asie du Sud-Est, etd’estimations de ventes dans d'autres territoires, nous considérons que les ventes nettes mondiales annuelles du NCX 470 pourraient atteindre plus de 300 millions de dollars dans leshuit années à compter des lancementsaux Etats-Unis et en Chine.”



A propos de NCX 470







NCX 470, un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) est actuellement en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Les résultats de l’étude Mont Blanc, la première des deux études cliniques de phase 3, ont été communiqués en octobre 2022. La deuxième étude clinique de phase 3, l’étude Denali, est en cours et les résultats sont attendus1 en 2025. Les études Mont Blanc et Denali ont été conçues afin de se conformer aux exigences réglementaires pour des études de sécurité et d’efficacité de phase 3 pour des demandes d’autorisation de mise sur le marché tant aux Etats-Unis qu’en Chine où NCX 470 est exclusivement licencié à Ocumension Therapeutics.



NCX 470 est protégé au niveau mondial par des brevets couvrant la composition de matière jusqu’en 2029, avec une potentielle extension de la durée de la protection pouvant atteindre 5 ans aux Etats-Unis et en Europe, et par des brevets portant sur la formulation jusqu’en 2039 aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et en Chine et dans d’autres territoires.







Hypothèses retenues pour la prévision des ventes







L’étude de marché primaire réalisée aux États-Unis a pris pour hypothèse que le NCX 470 obtiendrait l'approbation de la FDA américaine avec les profils de sécurité et d'efficacité observés dans l’étude de phase 3 Mont Blanc. L’étude de marché a été effectuée auprès de leaders d’opinion clé dans l’ophtalmologie, de prescripteurs et de tiers payants dans une phase qualitative, puis auprès de 100 prescripteurs du glaucome dans une enquête quantitative menée sur internet. En tenant compte de la générification attendue de médicaments, en basant le prix hors rabais par référence à des produits de marque sélectionnés et en appliquant des rabais pertinents, le potentiel de ventes annuelles nettes aux seuls États-Unis a été estimé entre 115 et 165 millions de dollars à la huitième année. Ocumension Therapeutics, le partenaire licencié exclusif en Chine et en Asie du Sud-Est de Nicox, a également réalisé une évaluation de marché et a fourni une prévision des ventes de NCX 470 pour ces territoires. Il a été pré-supposé un calendrier identique pour l’approbation du NCX 470 aux États-Unis et en Chine, avec une soumission des demandes d’autorisation de mise sur le marché dans ces territoires après les résultats de l’étude de phase 3 Denali attendus en 20252. L'estimation des ventes nettes mondiales inclut également les évaluations des potentielles ventes en dehors des États-Unis et de la Chine. Nicox recherche des partenaires commerciaux aux Etats-Unis et au Japon. Des partenariats dans d'autres territoires pouvant se référer à l'approbation américaine seraient également recherchés à l’approche de celle-ci. Nos hypothèses incluent la mise en place de ces partenariats à une période permettant de maximiser le potentiel de revenus. Ces hypothèses n’incluent pas des ventes en Europe susceptibles de constituer une source de revenus supplémentaire, sous réserve des exigences de l'Agence européenne des médicaments sur la voie réglementaire appropriée pour une éventuelle approbation.