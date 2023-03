Nicox : Présentations à des conférences scientifiques

3 mars 2023 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui des présentations à des conférences clé dans le domaine de l’ophtalmologie, dont le Congrès Annuel 2023 de l’American Glaucoma Society (AGS) et le Congrès Annuel 2023 de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO).



Informations sur les présentations (heures locales Etats-Unis) :



AGS 2023 Congrès Annuel – 2-5 mars 2023, Austin, Texas, Etats-Unis



Titre du poster : NCX 470, a Nitric Oxide Donating Bimatoprost, Demonstrates Non-inferiority to Latanoprost in Phase 3 Mont Blanc Clinical Trial

Type : Présentation d'un Top Poster

Date : 3 mars 2023 de 7:30 à 8:30

Présentation : Dr. Robert Fechtner, Professeur et Directeur du Département d’Ophtalmologie à la SUNY Upstate Medical University de Syracuse, New York





ARVO 2023 Congrès Annuel – 23-27 avril 2023, New Orleans, Louisiane, Etats-Unis



Titre du poster : NCX 1728, a nitric oxide (NO)-donating phosphodiesterase type-5 inhibitor, but not its des-nitro derivative (NCX 1880), enhances ocular perfusion and improves photoreceptor function in rabbits with endothelin-1 (ET-1)-induced ischemia/reperfusion injury of optic nerve head and retina

Type : Présentation

Titre de la session : Retina/RPE: New drugs, delivery and mechanisms of action 2

Date : 25 avril 2023 de 11:45 à 13:30

Présentation : Corinna Galli, PhD, Nicox Research Institute



Titre du poster : NCX 470, a nitric oxide (NO)-donating bimatoprost, preserves rabbit eyes from biochemical and functional changes associated with endothelin-1 (ET-1)-induced ischemia/reperfusion injury of optic nerve head and retina

Type: Présentation d'un poster

Titre de la session : Neuroprotective Therapies

Date : 25 avril 2023 de 8:45 à 10:45

Présentation : Francesco Impagnatiello, PhD, Nicox Research Institute



NCX 470 est un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. La première étude clinique de phase 3 Mont Blanc, randomisée, en double insu, multicentrique, en groupes parallèles, menée aux États-Unis comparant le NCX 470 0,1 % au latanoprost 0,005 % a été achevée en octobre 2022. La deuxième étude de phase 3 Denali, dont le protocole est similaire à celui de l'étude Mont Blanc, qui comprend également une étude de la sécurité à long terme, est en cours.



NCX 1728 est un inhibiteur de la phosphodiestérase 5 (PDE-5) donneur de NO est en évaluation préclinique pour un développement dans les maladies de la rétine.