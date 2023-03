Nicox : Résultats financiers de l’année 2022, point sur les prochaines étapes clé

Chiffre d’affaires net de €3,3 millions en 2022



Trésorerie au 31 décembre 2022 de €27,7 millions



20 mars 2023 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui les résultats financiers et opérationnels de Nicox et de ses filiales (le “Groupe Nicox”) pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, arrêtés par le Conseil d'administration le 17 mars 2023 et fait un point sur les étapes clé à venir.







“L’année 2022 a été marquée par l'achèvement de l'étude clinique Mont Blanc qui a démontré que le NCX 470 a atteint l’objectif d’efficacité requis pour une approbation aux États-Unis pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Les principales données de l’étude Mont Blanc ont été présentées au Congrès Annuel de l'American Glaucoma Society et nous nous préparons à présenter dans les prochains mois d'autres analyses de cette étude à des conférences clé dans le domaine de l’ophtalmologie. Nous prévoyons de démarrer cette année des études cliniques supplémentaires visant à renforcer le profil thérapeutique du NCX 470” a déclaré Andreas Segerros, Directeur Général de Nicox. "Notre partenaire Bausch + Lomb a enregistré pour VYZULTA une croissance des revenus de 31 % par rapport à l’année dernière ainsi qu'une augmentation du nombre de prescriptions aux États-Unis, ce qui nous a permis de recevoir plus d'un million d'euros de redevances nettes pour la première fois au quatrième trimestre 2022. Le montant des redevances devrait continuer à croître en raison de l’augmentation des prescriptions et de l'expansion géographique de la commercialisation de VYZULTA. Avec une trésorerie de plus de 27 millions d'euros à la fin de l'année 2022, la Société est financée jusqu'au deuxième trimestre 2024.”



Résultats financiers de l’année 2022



Le chiffre d’affaires net1 sur l’ensemble de l’année 2022 s’est élevé à €3,3 millions (entièrement composé de redevances nettes) contre, pour l’année 2021, €7,2 millions (€2,4 millions de redevances nettes, €4,8 millions de paiements d’étape dans le cadre de partenariats).



Les dépenses opérationnelles de l’année 2022 s’élèvent à €27,2 millions contre €25,1 millions pour l’année 2021.



La perte nette du Groupe Nicox sur l’ensemble de l’année 2022 s’est élevée à €27,8 millions, comparée à €43,8 millions pour l’ensemble de l’année 2021. La perte nette en 2022 inclut un montant de €10,9 millions sans impact sur la trésorerie résultant d’une réduction additionnelle de la juste valeur estimée de NCX 4251 à la suite de la décision du Groupe de ne pas poursuivre le développement en interne mais de rechercher pour cela un partenaire aux Etats-Unis. La perte nette en 2021 comprenait un montant de €27,8 millions sans effet sur la trésorerie résultant de la réduction de la juste valeur estimée de ZERVIATE (de €12,7 millions) et de NCX 4251 (de €15,1 millions) reflétant, respectivement, les variations du marché de la conjonctivite allergique aux États-Unis et les changements dans le plan de développement et le calendrier du NCX 4251.



Au 31 décembre 2022, le Groupe Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €27,7 millions contre €42,0 millions au 31 décembre 2021. La Société estime être financée jusqu’au deuxième trimestre 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470.



Au 31 décembre 2022, la dette financière du Groupe Nicox s’élevait à €24,7 millions dont (i) €18,7 millions de financement obligataire accordé par Kreos Capital en janvier 2019, (ii) €1,8 millions de prêts garantis par l'Etat accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et (iii) €4,2 millions de valeur actuelle attribuée à l'option de vente2 accordée dans le cadre de la levée de fonds réalisée en novembre 2022. Le paiement de cette dette n'interviendrait qu'en cas d'exercice de l'option de vente, sous réserve des conditions énoncées à la note 2 ci-dessous.



Point des activités corporate



L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 28 février 2023 a approuvé le transfert de la cotation des titres de la Société du Compartiment C du marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris et a donné au Conseil d'administration tous pouvoirs pour la réalisation de ce transfert. Le transfert vers Euronext Growth Paris est soumis à l'accord de l'entreprise de marché Euronext Paris et doit intervenir avant le 27 février 2024, conformément aux résolutions votées par les actionnaires.



Prochaines étapes clé



Communication des résultats de l’étude Mont Blanc sur le NCX 470 à des conférences clé dans le domaine de l’ophtalmologie : l’analyse approfondie des données de l’étude de phase 3 Mont Blanc est achevée. Des présentations ont été faites au Congrès Annuel de l’American Glaucoma Society, AGS, (2-5 mars 2023, Austin, Texas, Etats-Unis) et sont prévues à d’autres conférences dont le Congrès Annuel de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology, ARVO, (23-27 avril 2023, New Orleans, Louisiane, Etats-Unis) et le World Glaucoma Congress,WGC, (28 juin-1 er juillet 2023, Rome, Italie) ainsi que des publications dans des revues.

l’analyse approfondie des données de l’étude de phase 3 Mont Blanc est achevée. Des présentations ont été faites au Congrès Annuel de l’American Glaucoma Society, AGS, (2-5 mars 2023, Austin, Texas, Etats-Unis) et sont prévues à d’autres conférences dont le Congrès Annuel de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology, ARVO, (23-27 avril 2023, New Orleans, Louisiane, Etats-Unis) et le World Glaucoma Congress,WGC, (28 juin-1 juillet 2023, Rome, Italie) ainsi que des publications dans des revues. Etude clinique de phase 3 Denali d’évaluation du NCX 470 chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire : Principaux résultats attendus en 2025. Cette date est basée sur des projections d’augmentation du recrutement tenant compte notamment de la levée des restrictions liées au COVID-19 en Chine.

Principaux résultats attendus en 2025. Cette date est basée sur des projections d’augmentation du recrutement tenant compte notamment de la levée des restrictions liées au COVID-19 en Chine. Initiation de deux nouvelles études cliniques de phase 3b visant à évaluer le mécanisme d’action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) et les potentiels effets bénéfiques du NCX 470 sur la rétine : Initiation prévue au premier semestre 2023. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés au 31 décembre 2022 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport annuel.