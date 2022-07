Nicox : Résumé financier et point d’activité du deuxième trimestre 2022

R ecrutement des patients achevé dans l’étude clinique de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 dans le glaucome , les p rincipaux résultats sont attendus en novembre 2022

Augmentation de 35% des prescriptions de VYZULTA® aux Etats-Unis au deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2021



Chiffre d’affaires net de €0,7 million pour le deuxième trimestre 2022 et trésorerie de €31,6 millions au 30 juin 2022 20 juillet 2022 - diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente un résumé financier et les principales activités de Nicox SA et de ses filiales (le ʺgroupe Nicox”) pour le deuxième trimestre 2022 et fait un point sur les étapes clé à venir.



Prochaine étape clé



Etude clinique de phase 3 Mont Blanc d’évaluation du NCX 470 chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire : Principaux résultats attendus en novembre 2022 Résume financier du deuxième trimestre 2022







Au 30 juin 2022, le groupe Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €31,6 millions contre €42,0 millions au 31 décembre 2021 et €35,1 millions au 31 mars 2022. La Société est financée jusqu’au quatrième trimestre 2023 sur la base du développement du NCX 470 seul. Le chiffre d’affaires net1 du deuxième trimestre 2022 s'est élevé à €0,7 million (entièrement composé de redevances nettes). Le chiffre d'affaires net1 du deuxième trimestre 2021 s'élevait à €0,7 million (dont €0,6 million de redevances nettes).







Au 30 juin 2022, le groupe Nicox avait une dette financière de €20,6 millions dont €18,6 millions de financement obligataire accordé par Kreos Capital en janvier 2019 et de prêts garantis par l'Etat d’un montant total de €2 millions accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



Evènements principaux du deuxième trimestre 2022, récentes actualités



Corporate



Andreas Segerros a été nommé Directeur Général de Nicox le 1 er juin 2022. Il a exercé des postes de direction (R&D, marketing et développement commercial) aux États-Unis, en Europe et au Japon, au sein de Pharmacia, Pharmacia & Upjohn et Ferring, particulièrement dans la pharmacie spécialisée et dans l’ophtalmologie. Son expérience en capital-risque provient de ses fonctions d’associé du groupe scandinave Sunstone Capital et de co-fondateur d’Eir Ventures.

Le nombre total de prescriptions 2 de VYZULTA® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024% aux Etats-Unis a augmenté de 35% au deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2021. VYZULTA, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, a été récemment approuvé au Bahreïn et au Liban. VYZULTA est désormais approuvé dans 18 pays et commercialisé dans 7 de ces pays. VYZULTA est indiqué pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Candidats médicaments



NCX 470, principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, est un nouveau collyre, un analogue de prostaglandine donneur d’oxyde nitrique (NO), potentiellement meilleur de sa classe, actuellement en développement clinique de phase 3 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Le recrutement des patients est achevé dans la première étude clinique de phase 3, l’étude Mont Blanc, et les principaux résultats sont attendus en novembre 2022. Les principaux résultats de la deuxième étude de phase 3, l’étude Denali, ne seront pas disponibles d'ici la fin de 2023 comme communiqué précédemment, pour plusieurs raisons dont la pandémie de COVID19 aux États-Unis et en Chine. La Société annoncera une nouvelle date pour la communication des résultats de l’étude Denali lorsqu'elle aura plus de visibilité sur le calendrier de l’étude.



Les résultats de l’étude clinique de phase 2 Dolomites sur le NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire ont été publiés dans le Journal of Glaucoma, journal officiel de la World Glaucoma Association. Conformément aux résultats de l’étude Dolomites précédemment communiqués, le NCX 470 0,065% a montré une supériorité statistique sur le latanoprost 0,005% à tous les temps d’évaluation mesurés au 28 ème jour avec une amélioration maximale de la réduction de la PIO de 1,4 mmHg supérieur à celle observée avec le latanoprost. Toutes les concentrations de NCX 470 testées étaient statistiquement non inférieures au latanoprost et la relation dose-réponse du NCX 470 a montré que chaque incrément de la concentration améliorait la réduction de la PIO. Le NCX 470 s’est montré sûr et bien toléré, sans effet indésirable grave lié au traitement ni mise en évidence d’effets secondaires systémiques.

Des posters soulignant l'effet du NCX 4251, une suspension ophtalmique innovante, brevetée, de nanocristaux de propionate de fluticasone de Nicox, chez des patients atteints de sécheresse oculaire et présentant de nouvelles données non cliniques de l'activité neuroprotectrice du NCX 470 ont été présentés au congrès annuel 2022 de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), l'un des congrès scientifiques de référence dans la recherche sur la vue.