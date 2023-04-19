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NICOX SA.

(COX)
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Nicox affiche un CA net de 0,8 mln au T1

19/04/2023 | 07:52
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19 avril (Reuters) - Nicox SA:

* NICOX : RÉSUMÉ FINANCIER ET POINT D'ACTIVITÉ DU PREMIER TRIMESTRE 2023

* CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE EUR 0,8 MILLION POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2023

* TRÉSORERIE DE EUR 21,4 MILLIONS AU 31 MARS 2023

* LA SOCIÉTÉ ESTIME ÊTRE FINANCÉE JUSQU'AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2024, EXCLUSIVEMENT SUR LA BASE DU DÉVELOPPEMENT DU NCX 470

* AU 31 MARS 2023, LA DETTE FINANCIÈRE DU GROUPE NICOX S'ÉLEVAIT À EUR 22,8 MILLIONS DONT EUR 18,8 MILLIONS DE FINANCEMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
Toute l'actualité sur NICOX SA.
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CI
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Données financières
CA 2022 9,03 M 9,90 M -
Résultat net 2022 -24,4 M -26,7 M -
Tréso. nette 2022 6,05 M 6,63 M -
PER 2022 -1,26x
Rendement 2022 -
Capitalisation 33,9 M 37,2 M -
VE / CA 2022 3,09x
VE / CA 2023 10,1x
Nbr Employés 33
Flottant 76,6%
Graphique NICOX SA.
Durée : Période :
Nicox SA. : Graphique analyse technique Nicox SA. | Zonebourse
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Tendances analyse technique NICOX SA.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 0
Dernier Cours de Clôture 0,68 €
Objectif de cours Moyen 3,00 €
Ecart / Objectif Moyen 341%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Andreas Rutger Segerros Chief Executive Officer
Sandrine Gestin Vice President-Finance
Jean-François Labbé Chairman
Doug Hubatsch Chief Scientific Officer
Adrienne L. Graves Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NICOX SA.-39.29%37
MERCK KGAA-9.73%77 850
KYOWA KIRIN CO. LTD.4.14%12 617
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO., LTD-17.98%4 553
SK BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD.-0.69%4 255
BETTA PHARMACEUTICALS CO., LTD.42.07%4 250
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