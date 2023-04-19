Nicox affiche un CA net de 0,8 mln au T1

19 avril (Reuters) - Nicox SA:
* NICOX : RÉSUMÉ FINANCIER ET POINT D'ACTIVITÉ DU PREMIER
TRIMESTRE 2023
* CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE EUR 0,8 MILLION POUR LE PREMIER
TRIMESTRE 2023
* TRÉSORERIE DE EUR 21,4 MILLIONS AU 31 MARS 2023
* LA SOCIÉTÉ ESTIME ÊTRE FINANCÉE JUSQU'AU DEUXIÈME
TRIMESTRE
2024, EXCLUSIVEMENT SUR LA BASE DU DÉVELOPPEMENT DU NCX 470
* AU 31 MARS 2023, LA DETTE FINANCIÈRE DU GROUPE NICOX
S'ÉLEVAIT À
EUR 22,8 MILLIONS DONT EUR 18,8 MILLIONS DE FINANCEMENT
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(Gdansk Newsroom)