Nicox : augmentation de capital réalisée

Nicox annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS sous forme d'ABSA, pour un produit brut total de 3,3 millions d'euros, et étend ainsi son horizon de trésorerie pour poursuivre le développement de NCX 470.



Cette opération se traduit par l'émission de 13.154.900 ABSA (actions nouvelles assorties chacune d'un bon de souscription d'actions) au prix unitaire de 0,25 euro, et son nouvel horizon de trésorerie est estimé à fin février 2025 à minima.



Ocumension Therapeutics, le partenaire de longue date de Nicox, détient 4,82% du capital et devient son premier actionnaire. La société d'ophtalmologie ajoute poursuivre des discussions de partenariat et évaluer des options stratégiques.



