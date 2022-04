Nicox : des données publiées dans le glaucome

Nicox annonce la publication des résultats de l'étude clinique de phase 2 Dolomites sur le NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire dans le Journal of Glaucoma, journal officiel de la World Glaucoma Association.



Pour rappel, le NCX 470 0,065% a montré une supériorité statistique sur le latanoprost 0,005% en termes d'amélioration de la réduction de la pression intraoculaire, et sans effet indésirable grave lié au traitement, ni mise en évidence d'effets secondaires systémiques.



Le recrutement de patients pour les deux études cliniques internationales de phase 3, Mont Blanc et Denali, est en cours pour tester une dose plus élevée du NCX 470 déterminée sur la base des résultats de la partie initiale de l'étude Mont Blanc.



