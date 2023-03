Nicox en baisse après avoir publié une trésorerie de 27,7 millions d'euros à fin décembre 2022

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, baisse de 1,51% à 0,654 euro après avoir annoncé une trésorerie au 31 décembre 2022 de 27,7 millions d’euros contre 42,0 millions fin 2021. Elle estime être financée jusqu’au deuxième trimestre 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470, son produit contre le glaucome. La perte nette du Groupe sur l’ensemble de l’année 2022 s’est élevée à 27,8 millions d’euros, comparée à 43,8 millions pour l’ensemble de l’année 2021.



"L'année 2022 a été marquée par l'achèvement de l'étude clinique Mont Blanc qui a démontré que le NCX 470 a atteint l'objectif d'efficacité requis pour une approbation aux États-Unis pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire ", déclare Andreas Segerros, Directeur Général de Nicox.



" Nous prévoyons de démarrer cette année des études cliniques supplémentaires visant à renforcer le profil thérapeutique du NCX 470”, précise-t-il.



Invest Securities souligne qu'on attend des présentations de l'étude Mont Blanc sur le NCX 470 à des conférences clé dans le domaine de l'ophtalmologie (en avril et fin juin), ainsi que les résultats de l'étude de phase III de NCX 470 chez les patients atteints de glaucome en 2025, et l'initiation de deux études de phase IIIb visant à évaluer le mécanisme d'action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) dans la réduction de la pression intraoculaire et les potentiels effets bénéfiques du NCX 470 sur la rétine au premier semestre 23.