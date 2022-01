Nicox : financé jusqu'au quatrième trimestre 2023

Au 31 décembre 2021, Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 41,9 millions d'euros contre 32,7 millions au 30 septembre 2021. La société estime être financée jusqu'au quatrième trimestre 2023 en ne tenant compte que du développement du NCX 470. Le chiffre d'affaire net1 pour le quatrième trimestre 2021 était de 3,5 millions (dont 0,5 million de paiements de redevances nettes et €3,0 millions sans impact sur la trésorerie reconnus initialement en produits différés suite à un paiement d'étape d'Ocumension en mars 2020).



Le chiffre d'affaire net pour le quatrième trimestre 2020 s'élevait à 5,8 millions (constitué de 0,3 million de paiements de redevances nettes et de 5,5 millions de paiements pour la conclusion d'accords de licence).



Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 pour Vyzulta a été impacté par des remises supplémentaires résultant du décompte annuel des remboursements. Par ailleurs, l'extension, en 2021, du remboursement de Vyzulta au travers des couvertures Access et Medicare Part D génère un accroissement des remises.



Toutefois, les prescriptions de Vyzulta ont augmenté de 32 % en 2021 par rapport à 2020. L'amélioration de l'accès des patients à Vyzulta par ces remboursements étendus devrait élargir ses perspectives de croissance.