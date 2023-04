Nicox : le titre s'envole, avancée sur Zerviate en Chine

Le titre Nicox s'envole ce vendredi à la Bourse de Paris après que la société d'ophtalmologie a annoncé que son partenaire chinois avait soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine.



A 10h45, l'action de l'entreprise basée à Sophia Antipolis grimpe de 32% dans des volumes d'échange représentant déjà quasiment 10 fois ceux traités sur l'ensemble de la séance de la veille.



Dans un communiqué publié dans la matinée, Nicox indique qu'Ocumension Therapeutics a soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine pour Zerviate dans le prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.



Le processus d'approbation devrait prendre environ 12 mois, ce qui laisse entrevoir un potentiel lancement commercial de Zerviate en Chine courant 2024.



La mise sur le marché de la solution ophtalmique apporterait à Nicox une nouvelle source de revenus sous forme de redevances basées sur de potentielles ventes nettes annuelles.



D'après Ocumension, ces dernières pourraient atteindre plus de 100 millions de dollars d'ici à sept ans.



Sachant que tous les frais de commercialisation seront à la charge d'Ocumension, Nicox pourrait potentiellement recevoir des paiements d'étape allant jusqu'à 17,2 millions de dollars, ainsi que des redevances comprises entre 5% et 9% sur les ventes nettes du produit.



Ocumension prévoit de fabriquer Zerviate, originellement découvert par Nicox mais licencié à Ocumension en Asie, dans sa nouvelle usine située à Suzhou, en Chine.



