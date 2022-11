Nicox : les plans sur le NCX 470 dévoilés

Nicox a dévoilé lundi ses plans de développement et de partenariat pour le NCX 470, son nouveau collyre en phase 3 de développement clinique.



Le spécialiste de l'ophtalmologie explique qu'il a l'intention de renforcer le profil de son composé en vue d'en maximiser le potentiel thérapeutique et commercial, en générant des données cliniques mettant en évidence ses potentiels effets bénéfiques sur la rétine.



En complément de son partenariat en Chine, la société dit 'activement' rechercher des partenariats commerciaux sur les marchés américain et japonais.



Nicox précise cependant que l'achèvement des études cliniques en cours nécessitera un financement additionnel.



L'étude Mont Blanc, la première des deux études de phase 3, a atteint l'efficacité requise pour une approbation aux Etats-Unis, tout en démontrant une bonne tolérabilité en comparaison avec les traitements actuels.



Le NCX 470, un collyre expérimental pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome, évolue selon lui sur un besoin médical non satisfait.



Tous les patients ne répondent pas de la même manière aux médicaments pour le glaucome, avec jusqu'à 40% des patients qui n'obtiennent pas le niveau de pression intraoculaire souhaité, d'où la nécessite pour les professionnels de la santé oculaire de disposer de plusieurs options de traitement.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Nicox progressait de 1,4% suite à ces informations.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.