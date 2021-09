Nicox : les résultats semestriels accueillis sans émotion

Nicox a dévoilé ce matin ses résultats financiers pour les six premiers mois de l'année, une publication qui était accueillie sans grande émotion lundi à la Bourse de Paris.



Le chiffre d'affaires net de premier semestre ressort à 1,3 millions (dont 1,2 million d'euros de paiements de redevances), contre 2,4 millions d'euros pour le premier semestre 2020.



Ses dépenses opérationnelles pour le premier semestre 2021 se sont élevées à 13,3 millions d'euros, contre 10,2 millions d'euros pour le premier semestre 2020.



Conséquence, Nicox a enregistré une perte nette de 11,7 millions pour les six premiers mois de l'année, contre une perte nette de 14,6 millions d'euros au cours de la même période de 2020.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'Invest Securities évoquent un chiffre d'affaires 'qui peine toujours à décoller'.



Au 30 juin 2021, le groupe disposait d'une trésorerie de 36,5 millions d'euros contre 42 millions d'euros au 31 mars 2021, soit l'équivalent de 12 mois de trésorerie sur la base du seul développement du NCX 470, son projet le plus avancé.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.