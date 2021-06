Nicox : Vyzulta approuvé aux Emirats arabes unis

Nicox annonce que son partenaire mondial exclusif Bausch + Lomb a reçu l'approbation de mise sur le marché dans les Emirats arabes unis de Vyzulta (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%.



Désormais approuvé dans 12 pays, ce produit est indiqué, aux Etats-Unis et dans d'autres territoires, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.



Selon les termes de l'accord de concession de licence, Nicox reçoit des redevances croissantes de 6% à 12% sur les ventes nettes mondiales de Vyzulta et des paiements d'étape potentiels pouvant atteindre un montant de 150 millions de dollars.



