Nicox : partenariat avec Laboratorios Grin au Mexique

Nicox a annoncé mercredi la signature d'un accord de licence exclusif avec Laboratorios Grin en vue de l'enregistrement et de la mise sur le marché de sa solution ophtalmique Zerviate au Mexique.



La société basée à Sophia Antipolis indique avoir concédé à Grin les droits exclusifs portant sur le développement et la commercialisation du produit pour ce qui concerne le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.



Aux termes de l'accord, Nicox recevra un montant non divulgué à la signature du contrat, ainsi que de potentiels paiements d'étape liés à l'approbation réglementaire et aux ventes.



L'entreprise pourrait également recevoir des redevances basées sur un pourcentage à deux chiffres des ventes nettes de Zerviate.



