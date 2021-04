Nicox : une position de trésorerie jugée 'solide'

L'action Nicox recule ce lundi à la Bourse de Paris après la publication d'un point d'activité ayant pourtant contribué à rassurer le marché sur sa situation de trésorerie.



Vers 12h15, le titre de la société spécialisée en ophtalmologie recule de 1,6%, dans un marché parisien qui affiche une légère progression (+0,3%).



Nicox a fait état ce matin d'un chiffre d'affaire net de l'ordre de 600.000 euros pour le premier trimestre, un montant entièrement constitué de paiements de redevances, contre 1,7 million d'euros un an plus tôt.



Au 31 mars, le groupe disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 42 millions d'euros, contre 47,8 millions au 31 décembre 2020, un montant qualifié de 'solide' par les analystes d'Invest Securities.



Depuis le début de l'année, l'action Nicox accuse un repli de près de 4%, après un gain de l'ordre de 3% l'an dernier.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.