Nicox a annoncé que la dernière visite (à 3 mois) a été réalisée par les derniers patients de l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 0,1% pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Un total de 691 patients a été recruté dans l'étude. NCX 470, principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, est un nouveau collyre analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique (NO), potentiellement meilleur de sa classe.



“Nous sommes heureux d'avoir franchi cette étape dans l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc, et je tiens à remercier particulièrement nos sites cliniques et l'équipe de développement de Nicox pour leurs efforts remarquables afin de mener à bien cette étude dans le contexte de la pandémie de Covid -19.” a déclaré Doug Hubatsch, EVP, Chief Scientific Officer de Nicox.



“NCX 470 a le potentiel de devenir le meilleur traitement de sa classe pour le glaucome et nous sommes impatients de présenter les principaux résultats de l'étude au début du mois de novembre.”





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.