Nouvelles données sur deux composés de Nicox, NCX 470 et NCX 1728, présentées à ARVO 2023

26 avril 2023 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, a annoncé aujourd’hui que des données non cliniques sur le NCX 470 et le NCX 1728 ont été présentées au Congrès Annuel 2023 de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) qui se tient du 23 au 27 avril 2023 à La Nouvelle Orleans, Louisiane, Etats-Unis.



Titre du poster : NCX 470, a nitric oxide (NO)-donating bimatoprost, preserves rabbit eyes from biochemical and functional changes associated with endothelin-1 (ET-1)-induced ischemia/reperfusion injury of optic nerve head and retina.



Dans le glaucome, les dysfonctions vasculaires de la rétine et de la tête du nerf optique sont une cible thérapeutique importante. Une gestion efficace du flux sanguin oculaire peut ralentir efficacement la dégradation progressive de la fonction cellulaire rétinienne observée chez les patients atteints de glaucome. Ces travaux apportent de nouvelles preuves convaincantes de l'activité protectrice du NCX 470 sur les cellules rétiniennes en sus de sa capacité à réduire la PIO. Plus précisément, il a été démontré que le NCX 470 inverse les déficiences cellulaires tant hémodynamiques que rétiniennes consécutives aux lésions d'ischémie/reperfusion induites par l'ET-1 chez les lapins.



NCX 470 est un nouveau collyre de bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. L’étude Mont Blanc, la première des deux études cliniques de phase 3, a été achevée et les résultats annoncés en octobre 2022. La deuxième étude de phase 3, l’étude Denali, est en cours, et les résultats sont attendus en 2025. Les études Mont Blanc et Denali ont été conçues afin de se conformer aux exigences réglementaires des études de sécurité et d’efficacité de phase 3 pour des demandes d’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Chine. Deux études cliniques de phase 3b supplémentaires visant à évaluer le mécanisme d’action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) dans la réduction de la PIO et les potentiels effets bénéfiques du NCX 470 sur la rétine devraient démarrer au premier semestre 2023.



Titre de la présentation : NCX 1728, a nitric oxide (NO)-donating phosphodiesterase type-5 inhibitor, but not its des-nitro derivative (NCX 1880), enhances ocular perfusion and improves photoreceptor function in rabbits with endothelin-1 (ET-1)-induced ischemia/reperfusion injury of optic nerve head and retina.



L'oxyde nitrique a un rôle bien établi dans le flux sanguin oculaire et la fonction visuelle. Ces travaux démontrent pour la première fois que le NCX 1728, dérivé d'avanafil donneur de NO, abolit le dysfonctionnement rétinien et vasculaire induit par l'ET-1 chez le lapin. Les données indiquent que la stimulation de la voie de signalisation de l'oxyde nitrique/guanylyl cyclase soluble est le principal contributeur de ces effets. Le NCX 1728 est prometteur pour le traitement des rétinopathies dans lesquelles la dysfonction de la perfusion oculaire et la néovascularisation sont des caractéristiques physiopathologiques clé dans la progression de la maladie.



NCX 1728 est un inhibiteur de la phosphodiestérase 5 (PDE-5) donneur de NO, le principal candidat d’une nouvelle classe de molécules donneuses de NO basées entièrement sur l’activité modulée par le NO. Le NCX 1728 est actuellement en évaluation préclinique pour un développement dans les maladies de la rétine.