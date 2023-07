Nidec Corporation est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de petits moteurs de précision et de composants automobiles et électroménagers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - moteurs pour équipements électroménagers, de climatisation et industriels (40,5%) ; - petits moteurs de précision (21,9%) : moteurs de broches pour disques durs, moteurs de ventilateurs, moteurs vibrants, moteurs de brosse et applications de moteur, etc. ; - composants automobiles (21,3%) ; - machines (12,1%) : robots industriels, lecteurs de cartes, systèmes de test, presses et entraînements de transmission de puissance, etc. ; - composants électroniques et optiques (3,9%) : interrupteurs, potentiomètres de trimmer, unités de lentilles et obturateurs de caméra, etc. ; - autres (0,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (17,8%), Chine (26,7%), Etats-Unis (21,6%), Allemagne (6,1%), Italie (5,5%), Thaïlande (5,2%) et autres (17,1%).

Secteur Equipements et composants électriques