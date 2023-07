Les nouvelles directives japonaises visant à promouvoir les fusions et les acquisitions et à supprimer les stigmates des offres non sollicitées seront une aubaine pour le premier fabricant mondial de moteurs électriques, Nidec, a déclaré son directeur général.

Shigenobu Nagamori, le fondateur au franc-parler qui a fait de Nidec une puissance mondiale grâce à de nombreuses acquisitions, a déclaré lors d'une réunion d'information jeudi que la réticence de Japan Inc. à l'égard des offres publiques d'achat non sollicitées entravait la consolidation et empêchait les entreprises de se développer et d'être compétitives à l'échelle mondiale.

Nidec fait actuellement l'objet d'une offre non sollicitée. Elle a cité à plusieurs reprises le nouveau projet de règles du ministère du commerce pour justifier son offre de 16,6 milliards de yens pour Takisawa Machine Tool, qui l'avait d'abord rejetée en privé.

M. Nagamori s'est félicité de la perspective de voir le Japon devenir plus réceptif aux offres spontanées.

"Nous aurons plus de chances d'acheter une entreprise plus importante dans un délai plus court", a-t-il déclaré.

Les offres spontanées étant considérées comme taboues, Nidec s'est généralement concentrée sur le rachat et le redressement d'entreprises déficitaires, mais "cela prend du temps". Il s'est également plaint du fait que "les entreprises décentes ne sont jamais mises en vente au Japon".

Les lignes directrices, qui devraient être finalisées à la fin du mois d'août, établissent un code de conduite pour les fusions et les acquisitions, qui réprime les tactiques de défense déraisonnables et d'autres mesures qui devraient réduire la réticence à l'égard des offres d'achat non sollicitées.

Les règles prévoient, par exemple, que la direction ne doit pas susciter une offre d'achat crédible avant d'en avoir informé le conseil d'administration ou de lui avoir permis d'y réfléchir sincèrement.

Dans les entreprises japonaises, les offres non sollicitées sont considérées comme trop conflictuelles. Le tabou est tel que Nidec n'a pas été en mesure de trouver une grande maison de titres pour la conseiller sur son offre non sollicitée, a déclaré M. Nagamori.

"Les gens se plaignent que de nombreuses entreprises japonaises se négocient en dessous de leur valeur comptable, mais quelqu'un doit proposer des plans spécifiques", a-t-il déclaré.

"Qui d'autre peut faire monter le cours des actions de Takisawa à 2 600 yens ?", a-t-il ajouté, en faisant référence au prix de l'offre publique d'achat de Nidec, avec une prime de 80 %.

Nidec donne à Takisawa 60 jours pour examiner la proposition, mais prévoit de lancer l'offre publique d'achat à la mi-septembre même si le conseil d'administration de Takisawa ne l'accepte pas.

M. Nagamori a également mis en garde contre l'utilisation de "pilules empoisonnées", qui diluent les participations de certains actionnaires et permettent de se défendre contre des offrants indésirables, en déclarant que de bonnes performances et des prix élevés pour les actions devraient constituer la meilleure défense. (Reportage de Makiko Yamazaki ; complément d'information de Miho Uranaka ; rédaction de Robert Birsel)