Nigerian Breweries Plc publie ses résultats pour l'exercice complet clos le 31 décembre 2021

Nigerian Breweries Plc a publié ses résultats pour l'exercice complet clos le 31 décembre 2021. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 437 285,19 millions NGN, contre 337 046,21 millions NGN un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 12 665,7 millions NGN, contre 7 362,99 millions NGN un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 1,57 NGN, contre 0,92 NGN l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 1,57 NGN, contre 0,92 NGN l'année précédente.