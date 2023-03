Les actions de Nightcap sont en hausse, car les activités commerciales se poursuivent conformément aux prévisions

Nightcap PLC - propriétaire à Londres des chaînes Cocktail Club, Adventure Bar et Barrio Familia - affiche un chiffre d'affaires de 23,5 millions de livres sterling pour la période de 26 semaines se terminant le 1er janvier, contre 15,8 millions de livres sterling pour la période de 26 semaines se terminant le 26 décembre 2021. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements passe de 1,6 million de livres sterling à 2 millions de livres sterling. La perte avant impôts se creuse, passant de 490 000 GBP à 930 000 GBP, car les charges financières nettes augmentent de 490 000 GBP à 930 000 GBP au cours de la période de comparaison. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise affirme que les activités commerciales restent stables depuis le début de l'année 2023. Les activités continuent de correspondre aux attentes du marché et les perspectives sont encourageantes.

Sarah Willingham, directrice générale, déclare : "Nightcap a connu un semestre fantastique. Notre incroyable équipe a ouvert six bars en six semaines à travers le pays, tout en offrant un Noël qui a dépassé les attentes et les records en termes de fêtes d'entreprise, d'événements vendus à l'avance et d'un réveillon du Nouvel An presque complet sur l'ensemble des 36 sites."

Cours actuel de l'action : 11,69 pence l'unité, en hausse de 6,3 % lundi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 22 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

