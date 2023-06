Nightcap ajoute Dirty Martini à son portefeuille pour un montant de 4,7 millions de livres sterling

(Alliance News) - Nightcap PLC a déclaré vendredi avoir acheté DC Bars Ltd, l'exploitant de la chaîne de bars à cocktails Dirty Martini, et Tuttons Brasserie Ltd pour un montant de 4,7 millions de livres sterling.

Nightcap est un propriétaire londonien des chaînes Cocktail Club, Adventure Bar et Barrio Familia.

Nightcap a déclaré avoir acheté 10 bars Dirty Martini et la marque Dirty Martini, qui, selon elle, a un "potentiel de déploiement important".

Nightcap a précisé que cinq bars sont situés à Londres, les cinq autres à Birmingham, Bristol, Leeds, Manchester et Cardiff.

En 2022, DC Bars a généré un chiffre d'affaires de 23,7 millions de livres sterling et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 3,9 millions de livres sterling.

Malgré cela, Nightcap a expliqué que Dirty Martini a connu des conditions commerciales difficiles au cours de l'année écoulée, à l'instar de l'industrie hôtelière en général, notamment les conséquences négatives des grèves des trains, de la crise du coût de la vie et de l'inflation. L'entreprise a également dû faire face à un "endettement important". C'est pourquoi l'entreprise a été placée sous administration judiciaire.

"Le conseil d'administration estime que la marque Dirty Martini s'intègre bien au portefeuille existant de Nightcap, renforçant la présence du groupe dans ses établissements déjà établis et élargissant le portefeuille de bars de Nightcap dans d'autres villes clés", a expliqué la société.

Nightcap a déclaré qu'elle achèterait Dirty Martini pour 4,7 millions de livres sterling, dont 4,2 millions de livres sterling en espèces à la fin de l'opération et 500 000 livres sterling supplémentaires payables sous réserve que certaines conditions soient remplies.

Dans le cadre de cette acquisition, Nightcap a déclaré avoir levé un total de 5 millions de livres sterling, par le biais d'une souscription de 19,6 millions d'actions au prix de 12 pence par action. Cela représente une prime de 26 % par rapport au cours de clôture de Nightcap, qui était de 9,50 pence jeudi.

Les actions de Nightcap ont clôturé en hausse de 26 % à 12,00 pence chacune à Londres vendredi.

Sarah Willingham, directrice générale, a déclaré : "Nous ne pourrions être plus heureux d'accueillir Dirty Martini dans la famille Nightcap. Il s'agit de bars bien établis et bien gérés qui s'intègrent bien à notre portefeuille existant et à notre modèle d'exploitation de plusieurs marques en grappes à Londres et dans tout le pays.

"Les bars de fin de soirée de Dirty Martini fonctionnent de la même manière que les nôtres. Ils ont de superbes bars dans d'excellents emplacements avec des aménagements impressionnants, après plus de 10 millions de livres sterling d'investissement en capital".

En 2021, Nightcap a racheté Cocktail Club, Adventure Bar Group et Barrio Bar Group.

Nightcap a également publié une mise à jour commerciale vendredi.

Il a déclaré que si la crise du coût de la vie a affecté l'ensemble du secteur de l'hôtellerie, l'influence des grèves de trains a été la principale source de disruptifs pour le commerce de l'entreprise au cours de l'année qui s'est terminée le 2 juillet.

La direction estime actuellement que les 28 jours de grève des trains au cours de l'année ont coûté à l'entreprise 2,9 millions de livres sterling en recettes et 1,9 million de livres sterling en Ebitda.

En ce qui concerne l'exercice 2023, le conseil d'administration s'attend actuellement à ce que le chiffre d'affaires soit globalement conforme aux attentes actuelles du marché, tandis que l'Ebitda ajusté devrait être inférieur aux attentes actuelles du marché.

"Malgré les défis macroéconomiques et ceux liés à la grève des trains, le conseil d'administration continue d'être impressionné par la résilience des marques de Nightcap et de ses clients ", a ajouté Nightcap.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

