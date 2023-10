Nightfood Holdings, Inc. fabrique et distribue des produits de grignotage spécialement formulés pour le grignotage nocturne afin d'aider les consommateurs à satisfaire leurs envies nocturnes d'une manière plus saine et respectueuse du sommeil. Les activités de la société sont menées par ses deux filiales : Nightfood, Inc. (Nightfood) et MJ Munchies, Inc. Ses produits de collation nocturne comprennent de la crème glacée, des biscuits, des croustilles et des bonbons. Sa crème glacée Nightfood est offerte en neuf saveurs, comme Full Moon Vanilla, Midnight Chocolate, Cold Brew Decaf, After Dinner Mint Chip, Milk & Cookie Dough, Cherry Eclipse, Bed and Breakfast, Cookies n' Dreams et Pickles For Two. Nightfood est formulé avec du tryptophane, de la vitamine B6, du calcium, du magnésium et du zinc, des protéines et des fibres prébiotiques. Nightfood contient également moins de matières grasses, de sucre et de calories que la crème glacée traditionnelle, et est sans lactose. Sa filiale à part entière, MJ Munchies, Inc, possède la marque Half-Baked dans l'état de Californie concernant les edibles à la marijuana.

Secteur Transformation des aliments