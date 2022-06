Nihon Kohden Corporation : UBS est neutre

Données financières JPY USD EUR CA 2022 205 Mrd 1 519 M 1 458 M Résultat net 2022 20 882 M 155 M 149 M Tréso. nette 2022 58 897 M 437 M 419 M PER 2022 12,0x Rendement 2022 1,92% Capitalisation 249 Mrd 1 843 M 1 769 M VE / CA 2022 0,93x VE / CA 2023 0,90x Nbr Employés 5 531 Flottant 94,3% Graphique NIHON KOHDEN CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NIHON KOHDEN CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Clôture 2 955,00 JPY Objectif de cours Moyen 3 650,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 23,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hirokazu Ogino President & Representative Director Fumio Suzuki Chairman Hiroyuki Satake General Manager-Technology Development Tadashi Hasegawa Head-Internal Audit Minoru Obara Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NIHON KOHDEN CORPORATION -6.34% 1 843 THERMO FISHER SCIENTIFIC -23.28% 198 647 DANAHER CORPORATION -26.32% 173 547 INTUITIVE SURGICAL, INC. -46.81% 68 597 SIEMENS HEALTHINEERS AG -24.40% 58 145 EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION -31.65% 53 782