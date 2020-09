Nike : Credit Suisse relève son objectif de cours

23/09/2020 | 16:36

Credit Suisse a relevé mercredi son objectif de cours sur le titre Nike de 136 à 154 dollars après la publication, par l'équipementier sportif, de résultats trimestriels supérieur aux attentes.



Pour le broker, qui maintient son opinion 'surperformance' sur la valeur, le principal catalyseur à la hausse de l'action cependant la perspective d'une augmentation structurelle des marges du groupe à moyen et long termes, qui semble commencer à se matérialiser selon lui.



Credit Suisse dit également percevoir d'autres éléments moteurs susceptibles de soutenir le cours de Bourse à court terme, parmi lesquels une réduction des stocks en Amérique du Nord.



