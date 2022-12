Nike : Jefferies relève son objectif de cours

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Nike tout en relevant son objectif de cours de 115 à 140 dollars, au lendemain des résultats de deuxième trimestre, d'où ressortent des revenus et une marge brute supérieurs aux consensus.'Nous pensons que les performances de Nike au deuxième trimestre prouvent que la marque reste forte, que les moteurs de marge sont intacts (DTC / Digital) et que la demande mondiale est saine', affirme le broker.À l'avenir, Jefferies s'attend à ce que les problèmes liés aux stocks et à la Chine s'atténuent, entraînant une amélioration des marges. Il augmente donc ses estimations pour Nike et recommande d'acheter le titre, tout en vendant son pair Lululemon.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.