Nike : Jefferies reste à 'achat' après les résultats

Au lendemain de la publication des résultats trimestriels du géant américain des articles de sport, Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 200 dollars sur Nike, voyant ainsi le titre gagner au moins 25% sur les 12 prochains mois.



'Le premier trimestre de Nike montre la force continue de la marque, que le consommateur dépense et n'est pas sensible aux prix, que les ventes en Chine continuent d'augmenter, et que le modèle à long terme est solide', souligne le broker.



S'il reconnait que la perturbation de la chaîne d'approvisionnement freine le flux, le broker n'y voit qu'un problème temporaire et considère le modèle DTC à long terme de Nike, comme le meilleur de sa catégorie parmi les entreprises mondiales de consommation.



