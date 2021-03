Nike : Bank of America reste à l'achat

Bank of America a réitéré vendredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 165 dollars sur Nike suite à la parution des résultats trimestriels du fabricant américain d'articles de sport.



S'il note que la croissance du chiffre d'affaires est ressortie très en-dessous des prévisions du marché, BofA étaye le phénomène par un encombrement des zones portuaires, ayant entraîné des retards de livraisons aux clients.



Ce décalage signifie que Nike devrait rattraper le terrain perdu au cours du trimestre en cours, fait valoir l'intermédiaire, qui relève en conséquence sa prévision de bénéfice par action (BPA) annuel sur le groupe.



'Nous continuons de penser que Nike continue de profiter de solides produits emmenés en particulier par ses marques de chaussures classiques comme Air Force 1, Air Jordan 1 et Retro Jordan, et plus récemment les lignes Nike Blazer et Nike Dunk', conclut l'analyste.



