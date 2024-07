Le succès des baskets basses multicolores Samba et Gazelle d'Adidas, conjugué à la baisse des ventes de son rival Nike, devrait permettre à la marque allemande de vêtements de sport de réaliser un chiffre d'affaires élevé au deuxième trimestre et de dégager sa plus grande marge bénéficiaire depuis trois ans.

Nike a annoncé une baisse surprise de ses ventes annuelles à la fin du mois de juin, ce qui renforce les inquiétudes des investisseurs quant au retard pris par le géant du vêtement de sport par rapport à ses pairs bien établis et à ses nouveaux rivaux.

Les actions de Nike ont chuté de 20 % à la suite de cette nouvelle, mais les actions d'Adidas - qui suivent habituellement les mouvements de la société américaine - n'ont pratiquement pas réagi, ce qui suggère que les investisseurs considèrent la faiblesse de Nike comme une opportunité pour Adidas.

"Nike, en termes de produit et de message, n'est plus du tout dans le coup et Adidas connaît une période faste", a déclaré Simon Irwin, analyste de la vente au détail et des articles de sport chez Tanyard Advisory.

Nike est moins innovante que par le passé et la concurrence s'est accrue, ce qui permet aux détaillants de choisir parmi un plus grand nombre de marques, a déclaré Cédric Rossi, analyste des produits de consommation de nouvelle génération chez Bryan Garnier.

"Il y a vraiment un énorme contraste entre ce qui se passe chez Nike et le reste de l'industrie", a-t-il ajouté.

Nike a déclaré fin juin qu'elle lancerait de nouvelles chaussures de sport à 100 dollars et moins dans le monde entier afin de relancer ses ventes.

De son côté, Adidas a alimenté la tendance pour ses chaussures à trois bandes, comme la Samba et la Gazelle, en lançant de nouvelles couleurs et des éditions limitées pour maintenir l'intérêt des acheteurs.

Les recherches en ligne sur "Adidas Samba" ont fait un bond dans le monde entier au cours des douze derniers mois, dépassant les recherches sur "Nike Air Force 1" en décembre dernier et atteignant un pic au début du mois d'avril, comme le montrent les données de Google Trends.

Les analystes s'attendent à ce qu'Adidas déclare une marge bénéficiaire de 51,4 % pour le deuxième trimestre, selon les données de LSEG. Il s'agirait de la marge la plus élevée depuis trois ans. Le chiffre d'affaires trimestriel devrait augmenter de 4,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,6 milliards d'euros (6,1 milliards de dollars).

"Le marché s'attend clairement à des améliorations", a déclaré M. Irwin. Mais il a mis en garde contre le retour prochain de "l'âge d'or des marges très élevées", compte tenu de la baisse de la demande en Chine et de l'intensification de la concurrence.

Adidas doit rester vigilant, car des marques plus petites gagnent du terrain, en particulier dans le domaine de la course à pied et des vêtements d'extérieur.

Les marques émergentes de vêtements de sport telles que Hoka, Lululemon, New Balance et On Running détenaient une part de marché mondiale de 35 % en 2023, contre 20 % sur la période 2013-2020, selon une étude de RBC publiée le mois dernier.

"La fragmentation (du secteur) devait toujours se produire et Nike y a contribué en se séparant de certains de ses partenaires grossistes pour se concentrer sur les ventes directes aux consommateurs, ouvrant ainsi la voie aux petites marques, a déclaré M. Irwin.

Cette stratégie contraste avec les efforts déployés par Adidas pour renforcer ses relations avec les grossistes sous la direction de Bjorn Gulden.

Certains analystes de Wall Street ont évoqué la possibilité d'un remaniement de la direction de Nike avant la journée des investisseurs prévue cet automne.

Selon les analystes et les investisseurs, le championnat d'Europe de football devrait également stimuler la demande de vêtements de sport en Europe.

"Ce que Gulden a ramené, c'est l'accent mis sur le sport", a déclaré Simon Jaeger, directeur des investissements chez Flossbach von Storch, qui détient des actions Adidas.

(1 dollar = 0,9241 euro)