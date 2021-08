Adidas relève ses prévisions après avoir accéléré au 2e trimestre

Francfort (awp/afp) - L'équipementier sportif allemand Adidas a relevé jeudi ses prévisions annuelles après avoir presque doublé au deuxième trimestre ses ventes sur ses marchés stratégiques, en Europe et Amérique du Nord.

Le bénéfice net part du groupe s'est établi à 397 millions d'euros (426,4 millions de francs suisses), contre une perte de 295 millions d'euros un an plus tôt, en pleine première vague de Covid-19, a indiqué le groupe d'Herzogenaurach (sud) dans un communiqué. Il vise désormais une croissance annuelle de 20% des ventes et un bénéfice net entre 1,4 et 1,5 milliard d'euros.

Ces prévisions en hausse ont été décidées "malgré les effets négatifs persistants résultant des blocages liés au coronavirus, des défis à l'échelle de l'industrie dans la chaîne d'approvisionnement et de la situation géopolitique", explique le groupe dans un communiqué.

La prévision de marge opérationnelle est restée inchangée à 52% sur l'année, soit deux points de mieux par rapport à 2020.

A l'image des JO de Tokyo en cours qui marquent "le retour du sport sur la grande scène internationale cet été", le groupe bavarois a pu réaliser "un (deuxième) trimestre très réussi", s'est félicité Kasper Rorsted, PDG d'Adidas.

Le Danois souligne également la "demande plus élevée que prévu" qui a permis d'accélérer le "développement de nos ventes et de nos bénéfices".

D'avril à juin, les ventes ont totalisé 5,1 milliards d'euros, progressant de 52% sur un an grâce aux rebonds dans la zone Europe, Moyen Orient et Afrique (+99%) et en Amérique du Nord (+87%), qui reflètent aussi une "forte croissance à deux chiffres par rapport à 2019", souligne un communiqué.

En Amérique latine, elles ont plus que triplé au deuxième trimestre (+230%).

L'exception notoire au tableau vient de Chine, où la marque aux trois bandes a vu son activité baisser de 16%. Ce marché avait vu ses ventes se redresser fortement il y a un an, en sortant plus vite de la première vague de pandémie du Covid-19.

De même, les ventes en ligne se sont essoufflées, baissant de 14% au deuxième trimestre, ce qui vient après une progression exponentielle l'année précédente, alors que la plupart des magasins avaient dû fermer, aidant par conséquent les commandes à distance.

Le rival de Nike est toujours en pourparlers avec des acteurs intéressés à reprendre sa filiale à problèmes Reebok, déjà éliminée du périmètre des résultats depuis fin mars.

afp/lk