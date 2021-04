Fast Retailing (Uniqlo) relève ses objectifs annuels

Tokyo (awp/afp) - Le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) a légèrement relevé jeudi plusieurs de ses objectifs 2020/21 grâce à une activité robuste au premier semestre, et a évité de commenter le sujet brûlant des Ouïghours, qui a récemment rattrapé l'industrie textile.

Fast Retailing affiche ainsi une certaine confiance malgré une situation sanitaire toujours inquiétante dans de nombreuses régions du monde, pesant en particulier sur ses activités en Amérique du Nord, en Europe ou ailleurs en Asie-Pacifique.

Cependant le groupe n'est pas épargné depuis fin mars par une campagne de boycott de marques de vêtements étrangères en Chine (concernant aussi H&M, Zara, Nike ou Adidas) liée à une polémique autour du coton produit dans la province du Xinjiang, peuplée d'Ouïghours, minorité musulmane réprimée et exploitée par Pékin selon les défenseurs des droits humains.

"La question des Ouïghours est un sujet éminemment politique que je ne commenterai pas", a déclaré jeudi le PDG de Fast Retailing Tadashi Yanai lors d'une conférence de presse.

"Les droits de l'Homme sont extrêmement importants. Pour cela, nous faisons tout ce que nous devons faire. Au-delà, nous sommes politiquement neutres", a ajouté M. Yanai, restant vague sur l'approvisionnement ou non de Fast Retailing en coton du Xinjiang.

M. Yanai a adopté la même ligne quand il a été interrogé sur la situation politique en Birmanie, où les manifestations pro-démocratie sont violemment réprimées depuis le coup d'Etat militaire du 1er février.

Nouveaux records en ligne de mire

Son groupe vise désormais un chiffre d'affaires de 2210 milliards de yens (18,7 milliards de francs suisses) sur l'ensemble de son exercice annuel démarré le 1er septembre dernier, contre une prévision précédente de 2200 milliards de yens.

Cela reviendrait à une croissance de 10% de ses ventes par rapport à l'exercice 2019/20.

Fast Retailing a aussi relevé jeudi sa perspective de bénéfice opérationnel annuel à 255 milliards de yens, contre 245 milliards de yens jusqu'à présent. Cela signifierait un bond de 70,7% par rapport à l'exercice précédent, très marqué par la pandémie.

En revanche, le groupe n'a pas modifié son objectif de bénéfice net 2020/21, toujours fixé à 165 milliards de yens (environ 1,3 milliard d'euros au cours actuel).

Si le groupe atteignait cet objectif, cela marquerait un bond de 82,6% par rapport à son exercice précédent et un retour à ses profits record pré-pandémie.

Sur les six premiers mois de son exercice en cours, Fast Retailing a généré un bénéfice net de 105,8 milliards de yens (environ 813 millions d'euros), une progression de 5,4% sur un an.

Son bénéfice opérationnel semestriel a lui bondi de 22,9% à 167,9 milliards de yens. Son chiffre d'affaires a toutefois stagné sur la période (-0,5%) à 1.202,8 milliards de yens, soit 9,2 milliards d'euros.

Pic boursier en février

La forte progression des ventes de Uniqlo au Japon et en Chine a été contrebalancée par leur chute dans d'autres régions du monde, comme en Amérique du Nord et en Europe, à cause du Covid-19.

Les ventes de sa deuxième principale marque, GU, ont été stagnantes au premier semestre, et celles de ses autres marques (dont Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam, qui font l'objet de lourdes restructurations en France) ont fortement reculé.

Pendant une brève période fin février, Fast Retailing avait ravi à l'espagnol Inditex (maison mère de Zara) le premier rang mondial en valeur boursière dans le secteur du prêt-à-porter.

Mais le cours de son action, qui avait alors allègrement dépassé les 100'000 yens (environ 770 euros actuellement), a chuté par la suite. Elle a clôturé jeudi à 90.980 yens (+1,66%), juste avant la publication des résultats du groupe.

Les investisseurs ont d'abord sanctionné début mars la décision du groupe de baisser d'environ 9% les prix de ses produits Uniqlo et GU au Japon.

Le titre a ensuite été pénalisé par des ajustements de la politique de rachats d'actifs de la Banque du Japon (BoJ) en défaveur de l'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo, dont Fast Retailing est l'un des poids lourds.

