Nike a cessé de vendre ses vêtements de sport à la Russie peu après l'invasion totale de l'Ukraine par Moscou il y a plus de deux ans. Mais cela n'a pas empêché footballstore.ru, un magasin de sport en ligne appartenant au club de football russe Zenit, de vendre ses vêtements.

Parmi les dizaines d'articles de marque Nike proposés sur le site figurent les chaussures de football Phantom GT2 Elite du fabricant américain de vêtements de sport, au prix de 29 999 roubles, soit environ 330 dollars.

L'homme qui a fait parvenir ces chaussures en Russie est Wijnand Herinckx, un citoyen néerlandais de 40 ans qui vit à Moscou. Depuis le début du conflit, Herinckx a créé une entreprise florissante qui fournit aux consommateurs russes des produits occidentaux dont les fabricants se sont retirés de Russie.

"Nike ne veut pas que ses produits soient expédiés en Russie", a déclaré M. Herinckx à Reuters lors d'un appel vidéo depuis son bureau situé dans la banlieue de Moscou, où les étagères sont remplies de boîtes de chaussures de marques occidentales. Mais il a ajouté : "Ils ne nous disent pas non plus de ne pas le faire".

Nike et Lego ont tous deux déclaré à Reuters qu'ils n'avaient pas autorisé Herinckx à importer leurs produits en Russie.

En examinant les données douanières, les registres et les documents internes de l'entreprise, et en s'entretenant avec M. Herinckx lui-même, Reuters a appris comment son entreprise se procurait des produits de marque, notamment Nike et Lego : elle fait appel à des intermédiaires sans lien apparent avec la Russie en tant qu'acheteurs, puis expédie les produits en Russie - souvent via la Turquie - et les livre enfin à des détaillants en Russie.

Selon une analyse des données douanières réalisée par Reuters, il existe au moins des dizaines d'entreprises comme celle de M. Herinckx qui utilisent des méthodes du marché gris pour acheminer des marchandises occidentales vers la Russie. Cette opération montre comment les tentatives des gouvernements et des marques occidentales d'isoler l'économie russe se heurtent à la réalité du commerce mondial : Là où il y a une demande, quelqu'un y répondra.

Les restrictions imposées par les gouvernements occidentaux se sont principalement concentrées sur les produits industriels susceptibles d'être utilisés pour fabriquer des armes destinées à la machine de guerre russe. Ces produits font généralement l'objet de sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne. M. Herinckx a déclaré qu'il se concentrait sur les biens de consommation non couverts par les sanctions. Reuters n'a trouvé aucune preuve que son entreprise violait les sanctions.

Toutefois, des entreprises comme celle de M. Herinckx aident indirectement l'économie russe : Les consommateurs peuvent encore acheter des produits étrangers auxquels ils se sont habitués depuis l'effondrement du communisme, il y a plus d'une génération. Les données douanières analysées par Reuters montrent, par exemple, que la valeur des produits Nike importés en Russie a chuté de 81 % en 2022 pour atteindre 21 millions de dollars, mais qu'elle a rebondi en 2023 pour atteindre au moins 74 millions de dollars.

Le géant des vêtements de sport a déclaré qu'il n'approvisionnait pas l'entreprise d'Herinckx ni aucune entreprise associée. "Nous n'avons plus d'activités de vente au détail physiques ou numériques appartenant à Nike en Russie", a déclaré la société dans un communiqué. "Nous n'expédions aucun produit en Russie et nous n'autorisons aucun partenaire commercial à distribuer des produits dans ce pays. L'entreprise a également indiqué qu'elle disposait d'une équipe chargée d'enquêter sur les canaux de distribution non autorisés. Un porte-parole n'a pas répondu aux questions concernant la manière dont les produits sont parvenus en Russie.

Au milieu de l'année 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, Nike a annoncé qu'elle quittait la Russie et Lego a déclaré qu'elle mettait fin à ses activités en Russie.

Alors que les marques mondiales ont interrompu leurs ventes ou leurs exportations à la suite de l'invasion, la Russie a autorisé les entreprises à importer des produits de l'étranger sans l'autorisation du propriétaire de la marque. La Russie a déclaré que ses importations parallèles s'élevaient à plus de 70 milliards de dollars au cours des deux années précédant la fin de l'année 2023.

Certains spécialistes du droit estiment qu'il serait difficile pour les marques occidentales de recourir à la législation russe, ce qui laisse peu d'options juridiques aux marques qui tentent de faire respecter des droits de propriété intellectuelle généralement liés au territoire où l'infraction a été commise.

La disponibilité des marques occidentales permet au président russe Vladimir Poutine de "faire passer le message que la guerre ne porte pas atteinte à la "vie normale" de la classe moyenne russe", a déclaré Sergei Guriev, économiste russe et doyen de l'université de Sciences Po à Paris.

FIER DE LUI

La société russe de M. Herinckx emploie 82 personnes et prévoit un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros en 2024, soit environ 37 millions de dollars. L'année dernière, il s'agissait de 23,7 millions de dollars, selon les comptes de la société.

Au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, M. Herinckx travaillait dans le bureau moscovite d'une société allemande, Hellmann Worldwide Logistics. Selon Herinckx, il dirigeait une équipe de plus de 20 personnes au sein de Hellmann qui servait les entreprises étrangères souhaitant vendre en Russie sans établir d'opérations locales.

Hellmann a rapidement décidé de se retirer de Russie. Herinckx est resté sur place. Il avait déjà épousé une femme russe avec laquelle il avait eu des enfants, a déclaré M. Herinckx. "Notre vie est ici. Tout ce que nous avons, nous l'avons construit ici", a-t-il déclaré.

Il a repris l'une des entités russes de Hellmann's, l'a rebaptisée Herinckx Trade Solutions Rus (HTS Rus) et l'a enregistrée au nom de sa femme en avril 2022. Herinckx a d'abord utilisé les serveurs de courrier électronique de Hellmann et une variante du logo de Hellmann dans ses activités de marketing.

Herinckx et Hellmann ont tous deux déclaré qu'ils avaient conclu un accord transitoire permettant au Néerlandais d'utiliser une partie de l'infrastructure de son ancien employeur. Hellmann a déclaré que l'accord d'utilisation de son logo expirait en octobre 2022 et que sa propriété intellectuelle avait été utilisée sans son consentement par la suite. M. Herinckx a déclaré qu'il s'agissait d'un oubli et qu'il avait cessé d'utiliser les logos de Hellmann en janvier 2024. Hellmann a déclaré qu'elle n'avait plus aucun lien avec l'entreprise d'Herinckx et qu'elle n'avait plus d'activité opérationnelle en Russie.

Parmi les marchandises que l'entreprise de M. Herinckx expédie en Russie figurent des chaussures de sport Reebok et des montres-bracelets Emporio Armani, selon M. Herinckx et les données enregistrées par une banque russe qui répertorie les actifs que HTS Rus a mis en gage pour obtenir un prêt.

M. Herinckx a déclaré qu'il n'avait pas l'autorisation de ces deux marques. Le groupe Armani a déclaré qu'il avait cessé les livraisons autorisées aux distributeurs russes et qu'il ne savait pas comment HTS Rus avait mis la main sur les produits. Le propriétaire de Reebok, Authentic Brands Group, qui a déclaré en 2022 avoir suspendu tous les magasins de marque et toutes les opérations de commerce électronique en Russie, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La société du Néerlandais ne divulgue pas publiquement ses clients. Mais Reuters a identifié certains de ses clients russes en examinant les documents que la société a déposés auprès des autorités fiscales russes. Parmi ces clients figurent certaines des plus grandes chaînes de supermarchés et des détaillants en ligne de Russie.

M. Herinckx a déclaré que sa société était une entreprise citoyenne qui participait également à des actions caritatives. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à parler publiquement de ses activités, il a répondu : "Ce que nous faisons est plutôt cool : "Ce que nous faisons est plutôt cool, nous en sommes fiers.

ROUTE EUROPÉENNE

L'une de ses réalisations est l'importation de briques Lego. L'entreprise danoise a déclaré qu'elle appliquait strictement sa politique de ne pas vendre à la Russie. Lorsqu'elle vend à des détaillants ou à des distributeurs, elle inscrit dans le contrat qu'ils ne doivent pas revendre à la Russie, selon Herinckx et Lego.

Pour contourner ce problème, M. Herinckx a déclaré avoir inséré une chaîne d'intermédiaires entre Lego et la Russie. Certaines des briques Lego qu'il achète sont d'abord achetées au fabricant par une société européenne qui n'a aucun lien avec son activité, a-t-il déclaré, refusant de nommer la société. Il achète ensuite les briques à cette société, par l'intermédiaire d'une entité enregistrée aux Pays-Bas dont il est le propriétaire et qui s'appelle HTS Europe B.V., a-t-il précisé.

Les marchandises sont ensuite transportées par camion directement de l'Europe vers la Russie, en passant les contrôles douaniers en cours de route, selon M. Herinckx.

Une fois en Russie, les Lego passent sous le contrôle de l'entreprise russe de M. Herinckx, HTS Rus, selon les données de prêt et les documents fiscaux. M. Herinckx a déclaré à Reuters qu'il avait fourni des Lego à environ 48 entreprises russes, pour la plupart des détaillants de jouets spécialisés.

"Mes enfants jouent avec des Lego", a déclaré M. Herinckx. "Je n'ai rien contre le fait que d'autres enfants jouent avec des Lego.

Lego a cependant des problèmes avec son opération.

Après que Reuters a contacté Lego pour obtenir un commentaire fin avril, l'entreprise danoise a déclaré qu'elle avait écrit à HTS Rus pour l'accuser d'avoir faussement affirmé sur son site web qu'elle collaborait avec Lego. HTS Rus a ensuite modifié la version anglaise de son site web, en supprimant l'image des figurines Lego et en la remplaçant par des jouets génériques en plastique pour enfants. La version russe du site affichait toujours le logo de Lego le 13 juin.

"Nous sommes inquiets d'apprendre ce flux de marchandises, étant donné que nous avons cessé d'expédier des produits LEGO en Russie en mars 2022", a déclaré Lego dans un communiqué transmis à Reuters. "C'est un problème que nous prenons au sérieux et sur lequel nous agissons, tout en nous assurant que nous respectons les lois et réglementations locales là où nous continuons à opérer."

TRANSPORTÉ PAR LA TURQUIE

Certains produits occidentaux transitent par la Turquie, plaque tournante privilégiée des importations du marché gris en Russie. M. Herinckx a déclaré qu'il s'approvisionnait en Nike et en certains produits Lego en Turquie, par l'intermédiaire d'une société appelée HTS Poer Dis Ticaret Limited Sirketi, qui, selon lui, s'approvisionne auprès de détaillants ou de distributeurs turcs. Il a refusé de les nommer.

Murat Erbelger, cofondateur de HTS Poer, a déclaré à Reuters que la société turque n'avait rien à voir avec les produits sanctionnés. "Nous faisons des affaires légitimes", a-t-il déclaré. M. Erbelger n'a pas répondu aux questions concernant l'association de HTS Poer avec Herinckx Trade Solutions. Interrogée par Reuters sur les produits du marché gris qui parviennent en Russie via la Turquie, la direction de la communication de la présidence turque n'a pas répondu.

Les données douanières pour la période allant de juin 2022 à décembre 2023 montrent que HTS Poer a fourni au moins 4 millions de dollars de produits Nike à la Russie. M. Herinckx a déclaré à Reuters qu'à sa connaissance, tous ces envois de produits Nike étaient destinés à son entreprise.

Une fois que les produits Nike atteignent la Russie, ils sont livrés aux clients détaillants de Herinckx. Parmi eux se trouve footballstore.ru, selon les registres fiscaux et le document interne de HTS Rus. Les registres d'entreprise russes montrent que le site de vente au détail est détenu à 100 % par le club de football Zenit.

Le club Zenit est sponsorisé par Gazprom, l'entreprise publique russe de gaz, et est également détenu en partie par Gazprombank. Cette dernière fait l'objet de sanctions américaines à l'encontre du secteur bancaire russe. Gazprombank, Gazprom et Zenit n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Reuters a acheté les chaussures de football Nike Phantom GT2 Elite auprès du détaillant en ligne. Elles ont été livrées 10 jours plus tard. Nike n'a pas commenté les chaussures.

La boîte de chaussures indiquait la date de fabrication de septembre 2022, soit trois mois après que Nike a déclaré avoir cessé ses ventes en Russie. Elle portait également une étiquette indiquant que Herinckx's HTS Rus était l'importateur.