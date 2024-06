(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les traders parient sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed alors que l'inflation ralentit

* Nike chute après ses résultats

* Infinera bondit après le rachat de la société par Nokia

* Les indices sont en hausse : Dow 0,16%, S&P 0,27%, Nasdaq 0,31%.

28 juin (Reuters) -

Le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint des records vendredi après qu'un rapport sur l'inflation en ligne a renforcé les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt en septembre, tandis que Nike s'apprêtait à connaître sa plus forte chute en une journée depuis plus de vingt ans après des prévisions sombres.

Les données ont montré que l'inflation mensuelle aux États-Unis

l'inflation mensuelle

est restée inchangée en mai, ce qui est

une évolution encourageante

après que les fortes hausses de prix du début de l'année ont suscité des doutes quant à l'efficacité de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le rapport du département du commerce indique également que les dépenses de consommation ont légèrement augmenté le mois dernier, ce qui alimente l'optimisme quant à la possibilité pour la banque centrale de réaliser un "atterrissage en douceur" de l'économie.

Les paris sur une réduction des taux d'intérêt en septembre ont augmenté après la publication de ces données, s'établissant à près de 66 %, selon les données de LSEG FedWatch.

"Nous nous attendions depuis un certain temps à un ralentissement des chiffres de l'indice PCE et cela a pris plus de temps que prévu, mais cela confirme maintenant que la pression inflationniste se calme un peu et cela devrait être positif pour les actifs à risque, en particulier les marchés d'actions", a déclaré Arun Bharath, directeur des investissements de Bel Air Investment Advisors.

Les traders ont continué à parier sur deux réductions malgré les projections de la Fed qui n'en prévoient qu'une seule cette année, dans l'espoir d'une tendance baissière durable de l'inflation et alors que l'économie reste sensible à des taux d'intérêt élevés depuis des décennies.

L'indice S&P 500 des technologies de l'information a été le secteur qui a le plus progressé, tandis que les services publics ont reculé de 1 %.

Nvidia, l'un des principaux fabricants de puces, s'est raffermi de 1,5 %, tandis que d'autres, comme Marvell Technology, Qualcomm, Applied Materials et Intel, ont progressé de 1,1 % à 3 %, ce qui a permis à l'indice Philadelphia SE Semiconductor de gagner 1,9 % et d'atteindre son niveau le plus élevé en une semaine.

Cependant, certaines mégacapitalisations ont chuté après que les rendements du Trésor ont inversé leur trajectoire initiale et se sont rapprochés de la hausse. Meta Platforms, Alphabet et Amazon.com ont perdu entre 0,6 % et 1 %.

Par ailleurs, la présidente de la Fed de San Francisco

Mary Daly

a reconnu le ralentissement de l'inflation et a noté que c'était "une bonne nouvelle que la politique fonctionne".

Entre autres, Nike a chuté de 18,9 % après avoir prévu une baisse surprise de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, ce qui a pesé sur l'ensemble du secteur de la consommation discrétionnaire.

À 11:56 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 61,15 points, soit 0,16%, à 39 225,21, le S&P 500 était en hausse de 14,70 points, soit 0,27%, à 5 497,57, et le Nasdaq Composite était en hausse de 55,05 points, soit 0,31%, à 17 913,74.

Les investisseurs se sont également préparés à la reconstitution finale des indices de référence Russell au cours de la journée.

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient tous deux prêts à enregistrer des gains au cours d'une semaine marquée par une éphémère déroute des actions liées à l'intelligence artificielle, par le fait qu'Amazon.com a atteint pour la première fois une valeur de marché de 2 000 milliards de dollars, par quelques bénéfices trimestriels et par un ensemble mitigé de données économiques.

Alors que les deux indices devraient enregistrer des gains trimestriels, le Dow Jones devrait terminer le trimestre en baisse de 1 %, ce qui souligne la divergence entre les indices à forte composante technologique et le reste du marché.

Parmi les valeurs individuelles, le fabricant d'équipements de réseaux optiques Infinera a bondi de 18,3 % après que Nokia a annoncé son intention d'acquérir la société dans le cadre d'un accord de 2,3 milliards de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,73 contre 1 sur le NYSE et de 1,32 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 15 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 46 nouveaux records et 82 nouveaux plus bas.