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* LE DIRECTEUR FINANCIER DE NIKE DÉCLARE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE A AUGMENTÉ DE 7 % EN CHINE.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE NIKE DIT QU'IL S'ATTEND À CE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2025 SOIT EN BAISSE D'UN POURCENTAGE MOYEN À UN CHIFFRE
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE NIKE DIT QU'IL S'ATTEND À CE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE SOIT EN BAISSE D'ENVIRON 10%.
* NIKE EXEC SAYS, 'ORGANIZATIONAL RESET, HEADCOUNT DIMENSION OF COST SAVING PLAN IS BEHIND US' Plus d'informations sur l'entreprise :