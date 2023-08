La société de conseil en matière de procurations Institutional Shareholder Services a recommandé mercredi aux investisseurs de Nike de voter en faveur d'une résolution demandant à l'entreprise de divulguer davantage de données sur l'équité salariale pour les employés féminins et issus de minorités.

Arjuna Capital, un conseiller en investissement basé dans le Massachusetts, qui soumet régulièrement des résolutions d'actionnaires, a déposé la proposition auprès de la Securities and Exchange Commission à la fin du mois de juillet.

L'entreprise a demandé à Nike de publier un rapport annuel sur les écarts de rémunération médians entre les femmes et les minorités, en précisant que ce rapport devrait inclure la politique salariale de l'entreprise et les "risques liés au recrutement et à la fidélisation de talents diversifiés".

Dans un rapport publié avant l'assemblée des actionnaires de Nike du 12 septembre, ISS écrit que la proposition permettrait aux investisseurs de "comparer et de mesurer les progrès des initiatives de l'entreprise en matière de diversité et d'inclusion". Le cabinet de conseil avait déjà recommandé de rejeter une proposition similaire déposée par Arjuna en 2021.

Nike n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais le conseil d'administration de la société recommande aux actionnaires de voter contre la proposition, selon son rapport annuel.

Le conseil d'administration a déclaré que les informations publiées par l'entreprise et le rapport annuel sur l'impact "fournissent à nos actionnaires des informations plus pertinentes sur l'équité salariale de Nike et sur l'augmentation de la diversité, de l'équité et de l'inclusion à tous les niveaux de l'entreprise que la mesure demandée".

Glass Lewis, une autre société de conseil en matière de procuration, a également recommandé de voter contre la proposition mercredi.

Nike publie déjà les écarts de rémunération statistiquement ajustés, qui examinent les différences de revenus entre les travailleurs masculins et féminins, et entre les travailleurs blancs et non blancs, à postes et niveaux d'expérience similaires.

Toutefois, l'entreprise ne communique pas actuellement sur les écarts de rémunération médians, qui comparent les salaires médians des employés issus de minorités et des femmes à ceux des employés non issus de minorités et des hommes, souvent sous la forme d'une différence de pourcentage.

Ce type d'information est obligatoire au Royaume-Uni, et Nike publie des rapports sur les écarts de salaire médian parmi ses employés britanniques. Aux États-Unis, des entreprises telles que Citigroup, Adobe, Starbucks et Lowe's ont adopté cette mesure.

"Le fait est que la norme de divulgation a changé et que Nike n'est plus totalement transparent", a déclaré Natasha Lamb, directrice des investissements chez Arjuna.

La résolution déposée par Arjuna en 2021 n'a obtenu le soutien que de 17,6 % des actionnaires, de grands investisseurs institutionnels tels que BlackRock ayant voté contre la proposition.

Nike s'est fixé plusieurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise pour 2025, notamment l'égalité salariale à 100 % et l'augmentation de la représentation des minorités raciales et ethniques dans les postes de direction et les postes plus élevés.

Toutefois, l'entreprise est toujours aux prises avec un procès pour discrimination sexuelle intenté par d'anciens employés qui affirment que Nike a moins bien rémunéré et promu les femmes que les hommes. L'entreprise n'a pas répondu à une demande de commentaire sur ce procès.

Une autre résolution des actionnaires, également soumise au vote en septembre, demande à Nike de faire preuve de transparence sur les conditions de travail dans sa chaîne d'approvisionnement. (Reportage de Katherine Masters ; rédaction de Devika Syamnath)