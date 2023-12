Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé vendredi, en raison de la prudence qui entoure la publication d'un rapport clé sur l'inflation, qui pourrait mettre à l'épreuve un rallye de huit semaines alimenté par l'optimisme que la Réserve fédérale pourrait abaisser les taux d'intérêt l'année prochaine.

Tous les regards seront tournés vers les données sur les dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Fed - attendues à 8h30 ET. Une majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice des prix montre une augmentation de 2,8 % sur une base annuelle en novembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'augmentation de 3 % du mois précédent.

Les prix de base, excluant les éléments volatiles tels que l'alimentation et l'énergie, devraient avoir augmenté de 3,3 % le mois dernier, contre une croissance de 3,5 % en octobre.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en hausse de plus de 1 % jeudi, après que les données aient indiqué que la croissance économique américaine du troisième trimestre n'était pas aussi robuste qu'initialement prévu, ce qui a renforcé les espoirs de voir la Fed réduire les coûts d'emprunt l'année prochaine.

Les trois indices sont sur le point de connaître leur huitième semaine consécutive dans le vert, le S&P 500 étant sur le point de connaître sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis 2017, et le Nasdaq et le Dow étant sur le point de connaître leur plus longue série de gains hebdomadaires depuis 2019.

Le rallye a pris de l'ampleur la semaine dernière après que la banque centrale a reconnu que l'inflation s'approchait du taux cible, ce qui a permis d'envisager des baisses de taux d'intérêt.

Les traders considèrent qu'il y a 83,7 % de chances que les taux baissent d'au moins 25 points de base (pb) en mars de l'année prochaine, et s'attendent à ce que les coûts d'emprunt baissent de 125 pb en septembre 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

Dans le même temps, Nike a plongé de 11,9 % avant la cloche après que le fabricant de vêtements de sport a réduit ses prévisions de ventes annuelles en raison de la prudence des dépenses de consommation, d'une activité en ligne plus faible et de promotions plus nombreuses, et a déclaré qu'il prévoyait de réduire les approvisionnements des lignes de produits clés afin de gérer les coûts.

Les actions d'autres entreprises de vêtements de sport telles que Lululemon Athletica , Foot locker et DICK'S Sporting Goods ont chuté de 2,6 % à 6,9 % dans des échanges limités.

À 5:46 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 120 points, soit 0,32%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 4,5 points, soit 0,09%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 28,75 points, soit 0,17%.

Parmi les autres mouvements, les actions cotées aux États-Unis des sociétés chinoises de jeux NetEase et Bilibili ont chuté de 23,2 % et 10,7 %, respectivement, après que les régulateurs chinois ont annoncé un large éventail de règles visant à réduire les dépenses et les récompenses qui encouragent les jeux vidéo.

Occidental Petroleum a augmenté de 0,8 % après que Berkshire Hathaway, dirigé par Warren Buffett, a augmenté sa participation dans la société pétrolière, la rapprochant ainsi de 28 %. (Rapport de Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)