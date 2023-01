Les juges américains contestent la demande de Michael Avenatti d'annuler la condamnation de Nike

La condamnation découle de la menace enregistrée par Avenatti de "faire sauter le couvercle" sur les paiements présumés de corruption de Nike aux familles des espoirs du basket-ball universitaire, et de porter atteinte au cours des actions de Nike, à moins que la société de vêtements de sport ne paie jusqu'à 25 millions de dollars pour qu'il mène une enquête, plus 1,5 million de dollars à son client dénonciateur.

Lors des plaidoiries devant la 2e cour d'appel de circuit des États-Unis à Manhattan, le défenseur public fédéral Daniel Habib a déclaré qu'Avenatti ne faisait que défendre son client Gary Franklin, un entraîneur de basket-ball pour les jeunes, et que "tous sont d'accord" pour dire que menacer de dénoncer la corruption n'est pas un crime.

Mais la cour d'appel de trois juges s'est demandé si Avenatti, lourdement endetté, se protégeait avant Franklin, qui a témoigné qu'il ne voulait pas d'enquête et voulait simplement récupérer son parrainage Nike.

"C'est ce que je qualifierais charitablement de négociation curieuse", a déclaré la juge de circuit Reena Raggi à Habib. "Vous nous faites valoir que le jury, en droit, ne pouvait pas trouver qu'il s'agissait d'une extorsion ... et j'ai du mal à le comprendre."

Le juge de circuit John Walker a déclaré que les jurés pourraient considérer la demande d'enquête d'Avenatti comme "une couverture pour ce paiement plutôt massif qui allait bien au-delà de tout ce qui était envisagé par M. Franklin, afin de sauver une entreprise qui était en difficulté financière."

Le procureur fédéral Matthew Podolsky a déclaré que le jury pourrait condamner Avenatti en concluant que c'était "l'intention d'Avenatti d'être influencé dans sa représentation de Franklin ... par un paiement".

Nike a nié tout acte répréhensible.

En 2018, Avenatti a connu la gloire en représentant l'actrice porno Stormy Daniels dans un litige contre Donald Trump découlant d'une liaison qui, selon l'ancien président des États-Unis, n'a jamais eu lieu.

Mais sa carrière a été détruite après son arrestation en mars 2019 dans l'affaire Nike, où il a été reconnu coupable d'extorsion et de fraude aux services honnêtes et condamné à 2 ans et demi de prison.

Avenatti a ensuite été reconnu coupable d'avoir escroqué Daniels de l'argent d'un contrat de livre, et a admis avoir trompé quatre autres clients, dont un paraplégique, pour des millions de dollars.

Il fait appel de la condamnation de Daniels, qui a ajouté 2 ans et demi à sa peine de prison, et de sa condamnation à 14 ans pour son plaidoyer de culpabilité.

L'affaire est U.S. v. Avenatti, 2e Cour d'appel du circuit américain, n° 21-1778.